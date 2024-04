Gabon: Scholastique Ayoli Litina et la Journée nationale de la Femme

Célébrée cette année sous le thème : "accélérer l'investissement pour l'autonomisation financière des femmes", plusieurs sont ces femmes qui se lèvent pour véritablement prendre leur destin en main et impacter la société en devenant des modèles de réussite dans des secteurs divers et variés. Scholastique Ayoli Litina, femme leader très engagée dans la vie associative et parallèlement consultant en management des organisations en fait partie. Elle pense qu'il est temps que la femme se lève et agisse. Elle ne doit plus attendre que tout lui soit fait ou donné, chaque pas compte, chaque action compte. A un moment on rêve, puis on se lève pour réaliser son ou ses rêves ".

Jeune femme gabonaise dynamique, Scholastique Ayoli Litina, compte parmi les leaders féminins de la place engagées dans la lutte contre la pauvreté des femmes au Gabon. Son combat est matérialisé par des actions régulièrement menées sur le terrain, notamment par des formations ciblées à l'endroit des femmes et des jeunes, dans des domaines spécifiques, assortie des séances de sensibilisation et d'information sur les faits de société, tout ceci en faveur de l'émancipation et de l'autonomisation de la femme Gabonaise.

Pour Scholastique Ayoli Litina, le 17 avril représente une journée très emblématique. Une journée qui rend hommage à toutes les pionnières, ces femmes gabonaises qui ont rendu possible les acquis actuelles en matière des droits des femmes au niveaux national et international. Et le thème de cette année :"accélérer l'investissement pour l'autonomisation financière de la femme", en dit long. A son avis, investir en faveur de la femme est plus que bénéfique et rentable, en ce sens que la femme est l'avenir de l'Homme, donc, de l'humanité.

Aucun développement ne peut se faire sans la femme. Reste donc à cette dernière de pouvoir prendre conscience de ce qui est fait en sa faveur. Car :" ce qui est fait pour nous sans nous, est contre nous". Il est temps que les femmes se lèvent et s'unissent, qu'elles montrent la volonté de donner du rythme à l'accélération prônée par toutes les instances tant nationales, qu'internationales en leur faveur. Et pour relever ce défit, la femme a besoin de se former, de s'informer et d'agir.

Convaincue de ce que cette célébration de la femme Gabonaise est en réalité un moyen de conscientisation de la gent féminine, Scholastique transmet un message. "Mon message s'adresse d'abord aux hommes. Il est important de rappeler à ces derniers que les femmes ne sont pas leurs ennemies. Et que, investir en faveur des femmes ne fait perdre en rien aux hommes leurs avantages. Aux femmes, chaque pas compte, chaque action compte. Alors n'hésitez pas, faites ce que chacune est capable de faire avec les moyens qu'elle dispose, de manière à impacter son environnement. Les femmes doivent comprendre qu'elles doivent mériter leur place par le travail bien fait. Nous avons tous des talents, nous devons oeuvrer pour les faire éclore et les faire valoir. Et il est possible, pour chacune de réaliser ses rêves, et pour cela, nous ne devons plus attendre que d'autres personnes le fassent pour nous. A un moment on rêve,puis après on se lève pour les réaliser ".

Aux plus hautes autorités du pays, a Monsieur le Président de la République, et à son épouse Mme la Première Dame, nous sollicitons votre soutien, un appui à l'endroit de tous ceux qui peuvent contribuer à la promotion de la femme au moyen de l'entrepreneuriat avec l'accès aux financements qui reste encore un véritable parcours du combattant pour les entrepreneurs femmes. Il y a plusieurs femmes qui ont des projets et qui ne demandent qu'à travailler.

Il est possible aujourd'hui, de créer des champions nationaux dans divers domaines, à l'exemple du secteur de l'agriculture et bien d'autres, mais faut de moyens d'accompagnement, tout devient presque impossible. Monsieur le Président, Mme la Première Dame, pensez aux femmes, pensez à nous.