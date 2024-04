Angola: Des coopératives cubaines obtiennent un système d'irrigation photovoltaïque

Cubal (Angola) — Six coopératives agricoles de la municipalité de Cubal, dans la province de Benguela, bénéficient d'un système d'irrigation photovoltaïque intégré qui alimente plus de 14 hectares à une distance de 1 400 mètres.

Initiative de l'ONG Action pour le développement rural et l'environnement (ADRA), financée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le système d'irrigation dispose de 96 panneaux solaires, d'une capacité de 44 160 kavears, et de trois pompes immergées.

Construit sur l'ancienne ferme Eliza, ce système est le résultat du Projet d'Appui aux Communautés Rurales pour l'Utilisation et la Commercialisation des Énergies Renouvelables (PAUERC) et a bénéficié à 331 personnes, dont la majorité sont des femmes rurales des coopératives Mulher Rural, Okutyuca, Passuka, Kwahatoko, Jovens do Field et Honde.

En outre, ce système comprend également deux centres de transformation de produits agricoles, composés chacun de 24 panneaux solaires, un moulin ayant la capacité de moudre plus de 500 kilos de céréales/heure, un entrepôt, entre autres.

De même, le projet PAUERK "Epongoloko", d'un budget de plus de 400 mille dollars, prévoyait la distribution de 50 kits de panneaux solaires aux habitations du village de l'ancienne ferme Eliza et des environs, afin de permettre aux communautés d'accéder à l'énergie électrique.

D'ailleurs, la directrice de l'ADRA à Benguela, Cecilia Quitombe, a dit que la mise en oeuvre du projet a commencé en octobre 2022 et s'est achevée en septembre 2023, et que sa récente inauguration démontre l'engagement en faveur du développement durable des communautés rurales.

Cecilia Quitombe a souligné l'objectif de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des communautés rurales de la municipalité de Cubal, à travers l'utilisation des énergies renouvelables et le soutien à la commercialisation des produits agricoles.

Elle a souligné qu'avec ce système, les coopératives paysannes, accompagnées par ADRA à Cubal, pourront, pour la première fois, diversifier leur production en une seule période (temps sec), avec de bons résultats de récolte.

La responsable a affirmé que ces infrastructures constituent une opportunité pour promouvoir le développement et augmenter la productivité des communautés, car elles sont axées sur les besoins ressentis par les populations.

La directrice de l'ADRA est également fière du fait que plus de 50 foyers familiaux ont accès à une énergie propre et renouvelable, ce qui constitue un défi majeur dans le contexte de l'électrification et de la création de technologies saines et respectueuses de l'environnement.

« L'énergie électrique du système solaire permet aux enfants de ces familles de consulter le matériel scolaire, d'écouter la radio, en d'autres termes, de promouvoir l'accès à l'information comme un droit communautaire », a-t-elle dit, estimant que ces résultats démontrent qu'il est possible avec des petits projets d'impact de transformer des vies.

Cecilia Quitombe souligne non seulement l'implication des coopératives cubaines, mais aussi l'important du soutien technique et financier du PNUD, pour garantir que les communautés puissent disposer de ces infrastructures pour soutenir l'agriculture familiale.

Remerciant le soutien de l'Administration Municipale de Cubal, la responsable de l'ADRA a appelé les membres de la communauté à continuer à prendre soin et à protéger les différents équipements inaugurés, afin de les maintenir en fonctionnement.