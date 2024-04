Angola: Le Gouvernement privatise la TV Zimbo et Damer

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a autorisé vendredi la privatisation de TV Zimbo et Gráfica Damer S.A, à travers un appel d'offres public avec qualification préalable, dans le cadre du Programme de Privatisation (PROPRIV) 2023/2026.

Selon des arrêtés présidentiels publiés dans le Diário da República, l'État angolais met en vente 70% des actions qu'il détient dans Damer Gráfica - Société Industrielle d'Arts Graphiques, et 100% de sa participation dans la chaîne de télévision angolaise TV Zimbo.

A cet effet, le Président délègue au Ministre des Finances, avec pouvoir de subdélégation, des pouvoirs pour vérifier la validité et la légalité de tous actes ultérieurs.

Dans un décret, le Président de la République autorise la dépense et formalise l'ouverture de l'appel d'offres public pour le marché de travaux publics pour achever l'étude, la construction, l'équipement et l'inspection du Mémorial des Souverains et du Palais Royal de Ngola, dans la province de Malanje.

Lancé mi-2019 et prolongé jusqu'en 2026, PROPRIV vise essentiellement à renforcer le secteur privé, le rendant plus efficace et compétitif.

Cela apparaît comme l'une des lignes directrices de la restructuration et du redimensionnement du secteur public des entreprises (SEP).

Il s'agit d'un programme encadré par la réforme des finances publiques, en vue de promouvoir la stabilité macroéconomique, d'augmenter la productivité de l'économie nationale et de parvenir à une répartition plus équitable du revenu national.