Angola: La Première Dame participe au lancement de la communauté des femmes leaders et visionnaires

Luanda — La Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a participé samedi à la cérémonie de lancement de la communauté « Bolt », liée à la formation de femmes leaders et visionnaires.

Créé par l'Académie BAI, Bolt, qui signifie audacieuse et percutante, préparera et responsabilisera les femmes grâce à une formation au management et aux techniques comportementales.

Se confiant à la presse, le directeur coordinateur de l'Académie BAI, Wilson de Barros, a dit que le projet faisait partie d'un programme visant à préparer le personnel féminin des entreprises des secteurs public et privé avec la possibilité d'intégrer les organes d'administration et de surveillance.

Wilson de Barros a expliqué que le projet prévoit, dans une première phase, d'avoir un impact sur 100 jeunes étudiantes universitaires qui étudient les deux dernières années de leur diplôme, sur le point d'entrer sur le marché du travail.

Le programme, a-t-il précisé, formera des jeunes dotés d'un ensemble de compétences, faisant d'eux des professionnels robustes et forts, dotés des outils nécessaires pour mener à bien les activités prévues.

Il a expliqué que les 100 jeunes femmes seront sélectionnées en fonction de la valeur de leurs notes et de leur niveau de performance.

Selon le coordonnateur, les personnes sélectionnées auront des contacts avec les 200 femmes du programme Women on Boards.

"L'idée est que les jeunes femmes puissent alors avoir des contacts avec les femmes des conseils d'administration qui occupent des postes de direction dans l'administration", a-t-il indiqué.

Selon le technicien, le projet dispose d'un quota stipulé, où les femmes affiliées paient un montant annuel qui couvre tous les besoins, en termes de matériel et de formation.

Le programme, qui sera d'envergure nationale, a connu sa première édition en 2018, au cours de laquelle 197 femmes ont été formées.

Women on Boards est un partenariat avec l'académie portugaise Vieira de Almeida et en est à sa 8ème édition, qui depuis sa création a vu près de 200 femmes de divers domaines.

L'Académie BAI a déjà formé des dizaines de milliers de personnes depuis 2012, avec environ 20 000 personnes qui y participent chaque année.

Le programme Women On Boards combine une approche théorique et pratique des questions de gestion, juridiques et comportementales essentielles à l'exercice des fonctions dans les organes d'administration et de surveillance avec une forte composante d'apprentissage actif et participatif, qui peut être adaptée aux besoins spécifiques des formées.

Le lancement de la Communauté des femmes leaders et visionnaires, organisé par l'Académie BAI, à Luanda, a réuni plus de 250 femmes de diverses couches sociales et a également compté la participation de l'ancienne ministre de la Justice du Portugal, Francisca Van-Dúnem, des députées, femmes d'affaires, entre autres.