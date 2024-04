Angola: L'Académie des Lettres lance 'Letras sobre as Línguas de Angola'

Luanda — Un recueil de textes de plusieurs auteurs angolais, intitulé "Letras sobre as Línguas de Angola", a été lancé samedi, à Luanda, à l'initiative de l'Académie angolaise des Lettres.

L'ouvrage, parrainé par la Fondation Bornito de Sousa, a été édité par l'Académie angolaise des Lettres et organisé par les écrivains Paulo de Carvalho et António Quino.

La collection rassemble des textes écrits par Amélia Mingas, Aníbal Simões, António Quino, Bornito de Sousa, Deolinda Rodrigues, Filipe Zau, Mbiavanga Fernando, Manuel Muanza, Márcio Undolo, Paulo de Carvalho et Virgílio Coelho, avec une approche multidisciplinaire des langues d'Angola.

Avec 237 pages, l'ouvrage, divisé en 12 chapitres, est tiré à 1000 exemplaires et aborde, entre autres thèmes, la relation entre langue et société, la littérature, le bilinguisme et l'éducation bilingue.

S'adressant à la presse, le ministre de la Culture, Filipe Zau, a rappelé que le régime colonial avait introduit ses langues dans les fonctions scolaires et administratives, bloquant naturellement le développement des langues autochtones.

Il a mentionné que les identités des groupes ethnolinguistiques angolais résistaient aux politiques d'assimilation et qu'aujourd'hui, au niveau du discours pédagogique, on comprend déjà qu'une plus grande promotion et diffusion du portugais, comme langue officielle et scolaire, implique nécessairement une coopération entre la langue portugaise et les africaines prédominantes dans le pays.

À son tour, Paulo de Carvalho a souligné que l'ouvrage «Letras sobre as langues d'Angola» est le premier livre de la collection de l'Académie Angolaise des Lettres, lancé dans le but de susciter des débats sur la coexistence entre plusieurs langues en Angola.

« Il existe une langue officielle et plusieurs langues qui ne sont pas officielles, mais qui sont les langues maternelles d'une grande partie des habitants. Il est donc également possible qu'au niveau de la politique de l'État, le rôle des langues nationales soit redéfini », a-t-il défendu.

L'auteur a indiqué que l'Académie des Lettres présente plusieurs suggestions liées à la possibilité d'avoir plus d'une langue officielle en Angola, que ce soit au niveau national ou par région.

A l'occasion, le professeur Mbiavanga Fernando, qui a participé à la préparation du livre, a déclaré que l'ouvrage aborde les questions linguistiques et apporte l'unification et la discussion autour de son développement.