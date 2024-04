Angola: L'employabilité dans les priorités du Plan Stratégique de la Jeunesse

Huambo (Angola) — Le secrétaire d'État à la Jeunesse, Francisco Chitapa, a assuré samedi que la promotion de l'employabilité et du logement étaient des priorités du Plan stratégique de développement intégral de cette frange de la société, pour la période 2024/2027.

Le responsable, qui s'exprimait lors de la présentation de la proposition dudit plan aux membres du Gouvernement de la province de Huambo, aux associations de jeunesse, aux universitaires et aux représentants de la société civile, a également souligné l'engagement d'améliorer les services de base, la formation professionnelle et dans les technologies de l'information et de la communication.

Il a indiqué que la proposition, dont l'approbation et la mise en oeuvre prendront en compte les idées et opinions des jeunes de tout le pays, dans le but de le rendre plus riche et plus inclusif, est axée sur l'éradication de la pauvreté, l'intégration sociale et économique des jeunes, la sécurité publique et la citoyenneté, l'accès à l'éducation physique et au sport.

Francisco Chitapa a rappelé que le dernier recensement de la population, réalisé en 2014, a démontré que l'Angola est un pays jeune, qui manque d'un instrument pour défendre les intérêts et les inspirations de la jeunesse.

C'est pour cette raison, a-t-il ajouté, que le Ministère de la Jeunesse et des Sports a préparé cette proposition de Plan Stratégique pour le Développement Intégral de la jeunesse, qui, à court et moyen termes, vise à répondre par des mesures concrètes pour mettre en oeuvre la Politique Nationale pour cette frange de la société, approuvée par le décret présidentiel 273/19 du 2 septembre.

Il a dit qu'il était essentiel de travailler fortement avec les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de la pêche et du tourisme, afin de les rendre plus robustes et dynamiques, à une époque où l'Exécutif maintient un fort engagement en faveur de la diversification de l'économie.

D'ailleurs, le secrétaire de l'Association des Personnes Handicapées de la province de Huambo, Jaime Chilala, a salué l'initiative du Ministère de la Jeunesse et des Sports, car il s'agit d'un plan très ambitieux, dont le succès nécessite une réelle inclusion.

« Si pour les jeunes sans handicap les besoins sont énormes, pour nous ils sont triplés, c'est pourquoi, à titre de proposition, nous aimerions que le Ministère de la Jeunesse et des Sports présente au Parlement une loi qui réglemente spécifiquement l'accès à ces contributions, en mettant l'accent sur la consolidation des actions d'équité», a-t-il souligné.

À son tour, le représentant de l'Association des Universités Privées de Huambo, Mateus Cazomba, a proposé l'inclusion, dans la proposition, du sport dans l'enseignement supérieur et l'expansion du haut débit dans toutes les écoles du pays.

Il a également souligné la nécessité d'inclure dans la proposition des partenariats public/privé, pour financer des projets de recherche des étudiants et des jeunes talentueux, en général, en faveur du développement durable du pays.

Intervenant à l'événement, le vice-gouverneur pour le secteur politique, social et économique de la province de Huambo, Angelino Elavoco, représentant la gouverneur Lotti Nolika, a considéré la jeunesse angolaise comme la protagoniste des principales réalisations de l'histoire du pays, raison pour laquelle elle continue de mériter une attention particulière de la part du Gouvernement.