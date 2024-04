Madagascar: Analanjirofo - Inauguration de l'université de Fénérive-Est

D'une capacité de mille cinq cents étudiants, l'université de Fénérive-Est a été inaugurée, samedi. Pour l'instant, elle propose cinq filières et est dotée d'un campus.

Cette inauguration est une première parmi d'autres à venir. L'université de Fénérive-Est a ouvert ses portes, samedi. Déjà opérationnelle, elle peut accueillir mille cinq cents étudiants. C'est la première parmi les universités publiques nouvellement construites à être inaugurée.

Érigée sur une superficie de 12 hectares, l'université de Fénérive-Est dispose de toutes les infrastructures nécessaires à une institution universitaire. Sur le plan académique, les sept-cents étudiants qui suivent déjà des cours sont répartis dans cinq filières : agro-management, agro-production animale, agro-production végétale, droit public et privé, gestion, commerce et finance.

« C'est pour assurer une égalité des chances à nos jeunes dans tout le pays que l'État a entrepris la construction d'universités dans les régions, comme ici, à Analanjirofo », déclare Andry Rajoelina, président de la République, qui a présidé la cérémonie d'inauguration samedi. Il souligne que cela répond également au déficit de places dans les universités publiques.

%

« Chaque année, environ quatre-vingt mille nouveaux bacheliers sont diplômés, mais les universités publiques ne peuvent en accueillir que quarante mille », précise le président. L'objectif est donc de démocratiser l'accès à l'université.

Discipline

Il s'agit également de permettre aux ménages à revenu modeste d'envoyer leurs enfants dans des universités proches. « Jusqu'à présent, lorsqu'on parlait d'université publique, on pensait seulement à celles situées dans les six ex-provinces. Désormais, vous n'aurez plus besoin de dépenser beaucoup d'argent pour offrir à vos enfants la chance de faire des études supérieures », ajoute le chef de l'État.

Le corps enseignant se compose de douze titulaires et de cinquante vacataires. Trois missionnaires de l'université du Mans, en France, viendront prêter main-forte, spécialisés en sciences marines et biodiversité marine. L'université de Fénérive-Est envisage d'ouvrir prochainement un cursus en sciences marines et du littoral. En plus de la préservation de la biodiversité marine, les étudiants pourront également réfléchir sur l'économie bleue.

L'objectif de l'ouverture des universités régionales est de proposer des filières qui correspondent aux enjeux locaux et nationaux. Le comité scientifique prévoit également d'ajouter le tourisme, l'artisanat, ainsi que les lettres et sciences humaines aux filières proposées à l'université de Fénérive-Est. Le campus peut accueillir cent soixante étudiants, deux par chambre.

Conformément aux directives présidentielles, le campus devra accueillir ses résidents dans un mois, le temps de finaliser les travaux de raccordement à l'eau. D'ici là, le président de la République recommande aux responsables de commencer la sélection des bénéficiaires en se basant sur le mérite, les conditions sociales et l'éloignement géographique.