Ile Maurice: Resistans ek Alternativ rencontre bientôt Ramgoolam et Bérenger

Lors de la conférence de presse de Rezistans ek Alternativ (ReA) samedi, Ashok Subron est revenu sur le départ du PMSD de l'alliance de l'opposition. Pour lui, la leçon à retenir est que «lorsqu'on ne parle que d'alliance politique et électorale et non de programme gouvernemental, c'est ce qui arrive : une implosion».

Tout en se disant triste d'apprendre de la bouche de Paul Bérenger que le comité mis sur pied sous la présidence de Xavier-Luc Duval pour rédiger le programme gouvernemental ne s'est réuni qu'une seule fois «alors que de son côté, Xavier-Luc Duval a reconnu que le problème de partage de tickets était passé avant le programme gouvernemental».

Ce qui le dérange encore plus, c'est qu'il semble qu'un parti de l'opposition puisse maintenant s'allier au gouvernement. «Les Mauriciens sont fatigués avec cela.» Tout en rappelant que ReA a appelé depuis un an à l'unification de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire pour faire partir ce gouvernement. «Il ne faut pas accorder un troisième mandat au MSM.»

C'est dans cette optique, dit Ashok Subron, que ReA a accepté de répondre favorablement à une invitation de Navin Ramgoolam reçue mercredi dernier. «Nous rencontrerons donc Paul Bérenger et Navin Ramgoolam bientôt. Nous avons tenu à en informer la population, car ReA ne fait rien en cachette.» Il prévient toutefois que toute discussion sera axée avant tout sur un projet de société et un programme gouvernemental et non sur des tickets ou postes d'ambassadeurs.

Ashok Subron invite d'ailleurs les Mauriciens à une marche le 1eᣴ-Mai de St-Jean à Ébène «car il est temps que les travailleurs prennent les choses en main». Il a parlé des revendications et droits des travailleurs, d'abord «qui concernent 800 000 travailleurs, chômeurs et retraités et non des rentiers qui vivent de dividendes, d'intérêts bancaires».

Une cost of living allowance est exigée, qui sera intégrée dans le salaire de base. «Il ne faut pas que le réajustement salarial devienne une arme de chantage politique. Pourquoi le réalignement salarial n'a-t-il pas encore été annoncé ? Le sera-t-il lors du meeting du 1eᣴ-Mai ?» Il rappelle que le gouvernement est déjà coupable du démantèlement de notre système de pension, qui n'avait jamais été dans le programme du MSM.

Autre revendication qui sera faite lors de la marche : «Avec les limogeages dernièrement de plusieurs travailleurs par des comités disciplinaires bidon, présidés par des hommes de loi de certains cabinets légaux, il faut penser à introduire une liste de personnes indépendantes au ministère du Travail qui présideront ces comités.» Il a aussi évoqué le droit au congé en cas de catastrophes naturelles pour les employés du privé, la semaine de 40 heures, le congé menstruel pour les femmes...