Congo-Brazzaville: Autonomisation du peuple autochtone - L'ONG Espace Opoko ouvre un nouveau siège à Bambama

Afin d'autonomiser les communautés autochtones et surtout d'élargir son engagement en leur faveur, l'organisation non gouvernementale (ONG) Espace Opoko, présidée par Averty Ndzoyi, vient d'ouvrir un nouveau siège à Bambama, dans le département de la Lékoumou.

L'ouverture du nouveau siège de l'Espace Opoko s'inscrit dans le cadre des initiatives novatrices pour créer des emplois et autonomiser la population autochtone. En effet, l'ONG est dédiée à l'éducation et au soutien des enfants autochtones dans le pays. Elle marque une nouvelle étape dans son engagement en ouvrant un siège dans le district de Bambama. Cette initiative audacieuse vise à expérimenter des projets novateurs visant à stimuler l'emploi et à renforcer l'autonomie des communautés autochtones à travers le pays. Le bureau de Bambama sera le point central pour développer et tester des initiatives qui seront ensuite reproduites dans d'autres communautés. Parmi ces projets ambitieux figurent la création d'une unité de production de savon et un centre de formation en couture et un élevage de poules dirigé par des étudiants autochtones.

Le président de cette ONG, Averty Ndzoyi, a souligné l'importance de fournir des opportunités d'emploi aux étudiants autochtones après leur cursus universitaire. « Il est essentiel de briser le cycle de la dépendance économique en offrant des alternatives durables. Si les jeunes diplômés retournent dans leurs villages pour se livrer à des activités traditionnelles telles que la chasse, cela enverra un message négatif sur la valeur de l'éducation scolaire aux générations futures. D'où, nous devons agir maintenant pour changer les choses », a-t-il déclaré.

Outre cela, l'initiative de l'Espace Opoko vise également à encourager l'autosuffisance en permettant à la population autochtone de produire ses propres biens. Le centre de formation en couture va lui offrir des compétences pratiques pour fabriquer ses propres vêtements, tandis que l'élevage de poules fournira une source de revenus durable. C'est ainsi que dans le cadre de cet effort, l'ONG lance un appel aux partenaires potentiels de soutenir ces initiatives innovantes.

Transformer positivement la vie des communautés autochtones au Congo

Espace Opoko, en collaborant avec des organisations et des individus partageant les mêmes valeurs, vise à transformer positivement la vie des communautés autochtones en République du Congo. L'ouverture du bureau de Bambama est un pas significatif vers la réalisation de cet objectif, marquant une nouvelle ère d'autonomie et de prospérité pour les communautés autochtones à travers le pays.

En plus de ses efforts pour créer des emplois et renforcer l'autonomie des communautés autochtones, Espace Opoko a un historique riche de soutien éducatif et social. C'est cette organisation qui a érigé le tout premier internat scolaire pour lycéens autochtones, situé à Sibiti. Aujourd'hui, cet internat accueille des lycéens autochtones venus de tous les départements du pays, offrant un environnement propice à l'apprentissage et à l'épanouissement. Parallèlement, Espace Opoko apporte un soutien essentiel aux étudiants autochtones inscrits à l'Université Marien-Ngouabi. En prenant en charge leur logement, leur nutrition et leur santé, l'ONG veille à ce que ces jeunes aient les conditions nécessaires pour poursuivre leurs études et réaliser leur potentiel.

Cette démarche holistique démontre l'engagement continu d'Espace Opoko envers l'éducation et le bien-être de la population autochtone. En combinant ces initiatives éducatives avec les nouveaux projets axés sur la création d'emplois à Bambama, l'ONG établit un modèle complet visant à transformer positivement la vie des communautés autochtones à travers le Congo. Elle s'efforce de construire un avenir où chaque enfant autochtone aura accès à une éducation de qualité et à des opportunités économiques, contribuant ainsi à la construction d'une société plus équitable et inclusive pour tous.