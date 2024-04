Madagascar: Moto - Enduro Sherco Motul - Victoire d'Andy Andrianirina

La première course d'endurance de la saison s'est tenue dimanche à Merimandroso Ivato. Andy Andrianirina a devancé Miadantsoa Razafinarivo au 14e tour et remporte la victoire.

Premier Enduro, première victoire. Le jeune Andy Andrianirina a été sacré vainqueur du premier Enduro de la saison. Il a franchi en premier la ligne d'arrivée en réalisant dix-sept tours au terme des deux heures et trente minutes. Cette course d'endurance s'est déroulée hier à Merimandroso Ivato. Le tracé a été très technique, avec des obstacles variés, empruntant des sentiers sur une colline couverte de pins d'un côté, puis un peu plus près de l'arrivée une forêt d'eucalyptus.

Il y a eu également une partie traversant une rizière pleine de boue, des montées abruptes et une ligne droite d'une cinquantaine de mètres juste avant la ligne d'arrivée. « En général, c'était une belle course. Le tracé était superbe. C'était très physique. Miadantsoa a commis une erreur et je l'ai dépassé facilement. Je n'ai même pas eu besoin de trop forcer », confie Andy Andrianirina. Le champion de Madagascar en titre du MX2 cross, actuellement classé deuxième au championnat cette saison, a pris la tête dès le début de la course, puis a été devancé par Miadantsoa Razafinarivo. Le jeune Andy a repris la tête à partir du treizième tour et l'a conservée jusqu'à la fin.

Perte de temps

Miadantsoa, qui vient de faire son retour l'an passé après six années de pause, s'est contenté de la deuxième place. L'écart entre les deux pilotes était de 40 secondes au 14e tour, puis s'est creusé à presque 2 minutes trente à l'arrivée. « À un moment, il était devant moi. Il est tombé et je l'ai dépassé. À un certain moment, j'ai chuté à mon tour et j'ai perdu beaucoup de temps.

J'ai été bloqué et j'ai été épuisé en relevant la moto. Je ne pouvais plus attaquer pour le rattraper. Je me suis contenté de gérer ma course, d'autant plus que j'ai remarqué que mon poursuivant était loin derrière », relate Miadantsoa Razafinarivo, champion de sa catégorie l'an passé. La troisième place est revenue à Sikina Kentie. Finaritra Razafindrakoto termine au pied du podium devant Abdoul Tarzan, le champion national en MX catégorie vétérans 2. Le prochain rendez-vous sera le Mini Challenge MX qui se déroulera le week-end prochain à Ambohidava à Ambatolampy Tsimahafotsy.