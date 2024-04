Madagascar: Natation - 12e Vive l'Avenir - Tendriniavo de SJA actualise une meilleure performance

Pas de record battu, mais une meilleure performance actualisée. Une seule et unique meilleure performance a été améliorée lors de la 12e édition de « Vive l'Avenir » organisée par le club Saint Michel ce week-end à l'Académie nationale des sports à Ampefiloha.

Le nageur de Sainte Jeanne d'Arc Boeny, Tendriniavo Rakotobe, a actualisé sa propre meilleure performance en 50m dos, effectuée lors des Jeux des îles, passant de 29:07 à 28:48. Ce dernier a également été élu meilleur nageur dans la catégorie des 14 à 17 ans. Miranda, du même club majungais, a été élue pour sa part meilleure nageuse dans la même catégorie chez les filles.

Deux nageurs du club organisateur ont également été élus meilleurs nageurs, à savoir Francky Ramiakatrarivo chez les plus de 18 ans et Steffi chez les moins de 13 ans filles. Manou Andrianirina, du club du Car, est sacré chez les garçons. Et le trophée de la meilleure nageuse des plus de 18 ans a été attribué à Onimbolasoa du Cosra. Le club organisateur a raflé cinq victoires en relais, à savoir l'open hommes et dames, la catégorie des plus de 16 ans, celle entre 14 et 15 ans, et celle entre 10 et 13 ans. La catégorie des tout-petits, des moins de 9 ans, est revenue à SJA Boeny.