Madagascar: Coupe de Madagascar - Elgeco, Inate FC Rouge et Fosa confirment dans la souffrance

La logique est respectée. La plupart des matchs comptant pour les seizièmes de finale de la coupe de Madagascar version 2024 se sont déroulés ce dimanche. Les clubs de la Pro League qui viennent d'intégrer la compétition ont tous confirmé leur suprématie. Certains ont validé leur qualification en huitièmes de finale dans la souffrance.

Le club tenant du titre, Elgeco Plus, a battu sur le fil et au bout du suspense Toulon Académie, un club D1 d'Analamanga, par 1 à 0 dans le temps additionnel, hier au By Pass. L'équipe hôte a nettement dominé la rencontre mais a eu du mal à concrétiser. À quelques minutes de la pause, le coup franc frappé par Toni a été repoussé par le portier du Toulon AC, Dino. Le tir puissant de Zola à l'entrée de la surface a ensuite été dégagé par le même gardien vigilant du Toulon FC. Le score est resté vierge à la pause.

Le club D1 a raté de peu une occasion nette, un coup franc frappé par Baina visant le côté droit de la cage (88e). Le gardien des Barea, Nina, a encore eu le réflexe de repousser le ballon, de justesse.

Sur le fil

L'unique but de la victoire d'Elgeco Plus a été la concrétisation d'une série d'attaques étouffantes. Tsila sur le côté gauche a passé à Doddy dans l'axe. Ce dernier a ensuite servi le Barea U23, Mamisoa, qui a assuré la finition avec une frappe du pied droit extérieur (90e+2).

Inate FC Rouge a aussi validé son ticket au bout du suspense. Ce club lanterne rouge de la conférence Sud de la Pure Play Football League a défait à l'extrême le Requin Bleu d'Analamanga. Les deux camps se sont séparés sur un score vierge au terme du temps réglementaire et de la prolongation. Les Rouges ont arraché la victoire aux tirs au but sur le score de 4 à 2. Le club champion de la Pro League, Fosa Juniors FC, a également disposé de justesse de Zoya FC Boeny par 3 à 2. Les autres équipes de la Pro League ont assuré leur qualification sans trop forcer.

Zanakala FC a écarté AS 3A d'Amoron'i Mania 5-1 à domicile à Fianarantsoa. Uscafoot a laminé FC Viva d'Analamanga samedi sur un score fleuve de 9 à 1. Disciples FC, leader de la conférence sud, s'est imposé 2 à 0 contre Sainte-Anne d'Analamanga, samedi. Et CFFA a défait MI20 FC d'Analamanga hier au By Pass (3-0). Le match entre AS Fanalamanga et Kakambary d'Analanjirofo prévu à Ambatondrazaka est reporté cette semaine. En difficulté financière, Tsaramandroso s'est désisté de la compétition car le club doit encore régler sa sanction pour pouvoir poursuivre l'aventure en play-offs de la PFL.