Madagascar: Création d'un arboretum à Ambatobe

Les travaux de réhabilitation sont en cours. La création d'un arboretum et d'un parc botanique est une des priorités du ministère de l'Environnement et du Développement durable pendant les cent premiers jours du deuxième mandat du président Andry Nirina Rajoelina.

Cet espace vert, composé d'un arboretum et d'un parc botanique, se trouve à Ambatobe, Antananarivo. Ce sera un site où les gens pourront acquérir de nouvelles connaissances et un endroit pour se détendre également. Cet arboretum abritera des espèces végétales spécifiques à chaque région de la Grande île.

En parallèle avec ce projet d'installation d'espace vert à Ambatobe, une vitrine appelée Orchidarium et Palmarium sera mise en oeuvre dans le Palais d'Iavoloha. Des espèces d'orchidées et de palmiers y seront exposées. Ce site mettra en valeur les richesses naturelles de Madagascar afin que les étrangers puissent en savoir davantage sur le pays. Ce projet présidentiel, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, durera deux ans.

Une surface d'une superficie de quarante-huit mille six cents hectares a été reboisée pendant les trois premiers mois. Il s'agit de l'un des objectifs du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Afin de traiter les données et de superviser les reboisements, le ministère a adopté une nouvelle technologie qui est l'utilisation du « système d'information pour le reboisement ».