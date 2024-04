Afrique: Tennis - Miotisoa Rasendra remporte le J30 d'Abidjan

Miotisoa Rasendra a fait des ravages en Afrique. Elle vient de remporter un nouveau titre en individuel à Abidjan en finale de simple dames.

Quatre titres. Miotisoa Rasendra Andrianantenaina vient de frapper à nouveau à Abidjan. Elle a remporté un nouveau titre lors du circuit ITF J30 qui s'est étalé du 15 au 20 avril sur les courts de tennis du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Elle a battu en deux manches 6/4 6/4 la Russe Tamara Ermakova, tête de série numéro 1 en finale.

Après les trois titres acquis à Accra lors du circuit ITF junior qui s'est joué en deux étapes du 1er au 12 avril à Accra, Miotisoa Rasendra, malgré le petit incident lors de la finale (une chute qui l'a empêchée de jouer à cent pour cent), a montré une fois de plus que l'absence sur le terrain presque une année à cause d'une blessure au genou n'est qu'un mauvais souvenir. Elle a retrouvé ou presque sa meilleure forme qui lui a permis de rivaliser avec n'importe quelle joueuse en face.

Du premier tour jusqu'en quarts de finale, elle n'a perdu aucun set. La seule fois où Miotisoa Rasendra a perdu un set a été lors de sa confrontation contre la Tunisienne Bicene Benzaied en demi-finale pour sa victoire en trois manches 6/0 2/6 6/4. En ouverture de son tournoi à Abidjan, Miotisoa Rasendra a battu la Tunisienne Zeinab Ayedi en deux manches 6/1 6/2 au premier tour, avant de battre la Marocaine Zineb Ouazzani Hasani en deux sets 0/6 1/6 dans un match à sens unique au deuxième tour.

En quarts de finale, la Française Margot Andrieu a donné du fil à retordre à la jeune Malgache. Mais lancée dans sa course pour atteindre le dernier carré, Miotisoa Rasendra a dominé la Française en deux manches 6/4 6/4.

Défi considérable

Après son sacre de samedi, Miotisoa Rasendra a dressé un petit bilan : « Un troisième titre consécutif en simple, accompagné d'un titre en double et de deux finales, après une année d'arrêt, représente un défi considérable. Je tiens à attribuer toute la gloire à Dieu, puis à toutes les personnes qui ont contribué à rendre cela possible : mes parents, mes proches, mes amis, mon église, mon sponsor Mvola, ainsi que tous ceux qui me soutiennent, les Malgaches qui ont été présents au Ghana et en Côte d'Ivoire, et ceux qui m'encouragent de loin. Merci à tous », confie Miotisoa Rasendra.

Après la grande finale, Miotisoa Rasendra a expliqué le calvaire qu'elle a enduré : « Dès le deuxième point du match, j'ai chuté et me suis foulé la cheville. Au troisième jeu, alors que mon adversaire menait 2-1, j'ai dû faire appel au kiné. Après le traitement, je me suis levée, déterminée à me battre jusqu'au bout, malgré la douleur, la fatigue et la frustration. En effet, enchaîner 24 matchs (simple et double) en trois semaines avec seulement environ deux mois d'entraînement n'est pas anodin.

Mais comme le dit la parole dans Deutéronome 31:6 : "Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur, ne tremblez pas devant eux. En effet, le Seigneur votre Dieu marchera avec vous. Il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas." Effectivement, le Seigneur a marché avec moi et ne m'a pas abandonnée, c'est grâce à lui que j'ai fini le match et que j'ai remporté cette victoire », termine-t-elle.