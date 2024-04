Burkina Faso: Prix Galian - Les jurys de la 27e édition installée

La secrétaire générale adjointe du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Adama Segda, a installé officiellement les différents membres du jury de la 27e édition du concours prix Galian, vendredi 19 avril 2024, à Ouagadougou.

Baromètre de la qualité des productions des journalistes au Burkina, le concours prix Galian est l'activité phare qui récompense les meilleures productions journalistiques. Ainsi, quelques jours après la clôture du dépôt des candidatures, la Secrétaire générale adjointe du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Adama Segda, a installé les membres des jurys du prix, vendredi 19 avril 2024, à Ouagadougou.

Pour cette édition, elle a révélé que 4 jurys ont été créés dont celui de la presse écrite, de la presse en ligne, des langues nationales et de la radiodiffusion sonore et télévisuelle. Ces jurys ont pour missions, d'après la secrétaire générale adjointe, d'examiner et de statuer sur les oeuvres en compétition publiées ou diffusées par un organe de presse burkinabè durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

En procédant à leurs installations, Mme Segda a notifié que les membres de jurys ont la responsabilité individuelle et collective de vérifier l'authenticité des oeuvres en compétition, à analyser et faire des observations, à énumérer les forces et les faiblesses de chaque oeuvre en compétition, à formuler des recommandations à l'endroit des candidats en vue d'améliorer les productions journalistiques et à mener des investigations afin de déceler les cas de fraude et de prononcer des sanctions à l'encontre de candidats fautifs.

« Il vous incombe de présélectionner les oeuvres pour les prix spéciaux, de designer les lauréats du concours et de statuer avec les autres membres de jurys sur les meilleures productions en vue de la désignation du super Galian », a-t-elle indiqué. Elle a poursuivi qu'à l'occasion de cette 27e édition, 296 oeuvres ont été reçues de 148 candidatures. Ces dernières sont reparties comme suit : 94 oeuvres de 47 candidatures en presse écrites, 114 oeuvres de 57 candidats en audiovisuelle, 28 oeuvres en langues nationales de 14 candidats et 60 oeuvres en presse en ligne de 30 candidats.

Le concours prix Galian, d'après Mme Segda, représente plus qu'une simple compétition. « Il est la volonté du gouvernement à accompagner et à encourager l'excellence dans le paysage médiatique burkinabè. C'est une tribune précieuse pour célébrer et reconnaitre l'engagement et le dévouement des hommes et des femmes de medias », a-t-elle souligné. Face à la crise sécuritaire et humanitaire que vit le Burkina Faso, la présidente de la cérémonie a invité les professionnels des médias à jouer leur partition aux côtés du peuple en utilisant la plume, le microphone et la camera au service de l'intérêt général. Un plus de professionnalisme sollicité dans le traitement de l'information, objet poursuivit d'ailleurs, a-t-elle dit, par le concours prix Galian.