Gabon: Inauguration du siège de l'Alliance Patriotique de Raymond Ndong Sima à Nzeng-Ayong

La formation politique Alliance Patriotique (AP), du Président Fondateur Raymond Ndong Sima, a inauguré son siège, sis au quartier Nzeng-Ayong, dans le 6è arrondissement de la capitale gabonaise. C'était ce dimanche 21 avril 2024 en présence de ses membres, partisans, sympathisants, amis et connaissances. Pour un Gabon plus juste et plus solidaire, le parti a profité de ces moments pour appeler ses militants à soutenir les efforts du CTRI et du gouvernement de la Transition. Car estiment-ils, cette période de transition est un moment important pour l'avenir du Gabon.

C'est un Secrétaire général fier et heureux, Wilfried Nguema Mve, qui a coupé le ruban qui symbolise l'inauguration du siège qui va désormais abriter les bureaux du parti Alliance Patriotique. Il est tout neuf. Il a été officiellement présenté aux membres et sympathisants de cette formation politique dont le Président Fondateur n'est autre que l'actuel Premier ministre, Chef du gouvernement de la Transition, Raymond Ndong Sima.

Tout en rendant un hommage solennel au Comité de Transition pour la Restauration des Institutions (CTRI) et en particulier au Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, l'Alliance Patriotique montre qu'elle participe à la restauration des Institutions, mais aussi à celle de la dignité des Gabonais.

Dans son discours de circonstance, le Secrétaire général a précisé que l'inauguration du siège symbolise bien plus que la simple ouverture d'un bâtiment. "C'est un témoignage de notre engagement indéfectible envers nos idéaux, nos valeurs et notre vision pour un avenir meilleur. Ce siège est plus qu'un lieu de travail , c'est un symbole de notre unité et de notre détermination. C'est ici, dans ces murs que nous allons continuer à façonner le cours de l'histoire" a t-il soutenu.

Poursuivant ses propos, Wilfried Nguema Mve fait noter que le siège est "un lieu où les idées naissent où les stratégies se forgent et où les liens se renforcent. C'est un lieu où se dessinent l'avenir de notre parti et par extension, de.notre pays le Gabon tout entier".

Il a rappelé que le parti Alliance Patriotique à été créée en réponse à une période de troubles politiques et sociaux, marquée par une polarisation croissante et des divisions profondes au sein du pays. Il vise à promouvoir les valeurs telles que la Démocratie, la performance et la solidarité, devenues ainsi la devise du parti.

La devise "Démocratie-Performance-Solidarité" souligne l'importance de la gouvernance démocratique, de la réussite économique et de la cohésion sociale.

La démocratie garantie la participation citoyenne et les droits individuels, tandis que la performance économique favorise la prospérité collective. La solidarité assure le partage équitable des ressources et la réduction des inégalités. Ensemble, ces valeurs créent des sociétés inclusives, innovantes et justes.

Pour un Gabon plus juste et plus solidaire, a insisté le Secrétaire Général, le parti politique Alliance Patriotique appelle ses militants à soutenir les efforts du CTRI et du gouvernement de la Transition. Cette période de transition pour eux, est un moment important pour l'avenir du pays et il est essentiel que l'union soit vraie pour garantir une transition pacifique, juste et efficace vers un système gouvernemental stable.