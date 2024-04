Afrique: Le pays à la conférence antiterroriste

Luanda — L'Angola participe, du 22 au 23 avril, à Abuja, au Nigeria, à une conférence africaine de haut niveau contre le terrorisme, la violence extrême contre les communautés et les changements anticonstitutionnels.

À cette fin, le ministre de la Défense, João Ernesto dos Santos « Liberdade », se trouve à Abuja à la tête d'une délégation angolaise qui comprend le chef des services de renseignement et de sécurité militaire, le général João Pereira Massano, et les ambassadeurs d'Angola auprès de l'Union Africaine et au Nigéria, respectivement Miguel César Bembe et José Bamóquina Zau.

La conférence de haut niveau est divisée en quatre panels et sera ouverte par le Président du Nigéria, Bola Ahmed Tinubu.

D'autres interventions attendues sont celles du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, de la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohammed, et du président de la CEDEAO, Omar AlieuTouray, entre autres.

Dans le premier panel de la conférence, les participants vont discuter de l'évolution des menaces terroristes en Afrique, de l'émergence de groupes dotés de capacités militaires et du déficit dans la lutte contre le terrorisme.

La propagation du terrorisme, les conflits armés, la fragilité des frontières et des lois, les défis socio-économiques et la mauvaise gouvernance pourraient susciter des discussions pour concevoir des stratégies visant à atténuer l'impact du terrorisme dans les États membres.

%

Le deuxième panel de la conférence va se pencher sur la lutte contre le terrorisme et la prévention des violences extrêmes en mettant l'accent sur les meilleures expériences antiterroristes régionales et mondiales qui ont permis de promouvoir les droits de l'homme, l'État de droit, l'égalité des sexes et le développement durable.

Ce panel pourrait proposer l'intégration de la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, le crime organisé et le rôle des chefs traditionnels et religieux dans un programme de développement plus large incluant la réduction de la pauvreté, l'éducation et l'autonomisation des jeunes.

Les troisième et quatrième panels proposent de renforcer les capacités régionales et la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement.

À cette fin, des mécanismes pratiques, rapides et prioritaires seront définis pour apporter une réponse collective au terrorisme, à l'extrémisme, à la criminalité organisée et aux changements anticonstitutionnels.

Le partage d'informations transnationales, sans violer la protection des souverainetés, sera un autre sujet de consensus entre les parties multilatérales à la conférence.

Les défis de l'Angola

La Conférence africaine d'Abuja contre le terrorisme, l'extrême violence et les changements anticonstitutionnels résulte d'une proposition du Président de la République d'Angola, João Lourenço, Champion de la Paix et de la Réconciliation de l'Union Africaine, lors du Sommet des Chefs d'État tenu en mai 2022, à Malabo, en Guinée équatoriale.

La position de l'Angola et ses défis dans la pacification des Grands Lacs ont suscité de nombreuses attentes au sein de l'Union africaine, dont la réponse est donnée aujourd'hui par le Nigeria avec cette conférence de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme sur le continent.

En marge de la conférence, le ministre angolais de la Défense, João Ernesto dos Santos, rencontrera certains homologues africains.