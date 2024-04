Sénégal: 1ère édition Meeting International Saint-Louis - La compétition mis sur une bonne rampe

Initié par l'ancien athlète international Mounirou Dembélé et organisé samedi au stade Mawade de Saint Louis, le meeting international de Saint-Louis a répondu aux attentes des organisateurs. Près de 150 athlètes issus de 14 nationalités se sont alignés sur les 8 disciplines qui étaient en lice. Cette participation massive dans cette compétition permet, selon la Fédération sénégalaise d'athlétisme de vulgariser davantage la première discipline olympique et offre aux athlètes l'occasion de s'affirmer et d'être en contact avec le haut niveau.

«Je voudrais me réjouir de ce meeting international de la ville de Saint-Lous. C'est l'occasion de remercier l'initiateur du meeting, Manirou Dembélé, la Ligue de Saint Louis et la FSF qui a apporté son appui sur le plan technique. La participation massive de plusieurs nationalités pour rehausser la manifestation, nous permet de vulgariser la discipline dans la ville de Saint-Louis, de communier avec le public mais aussi créer un cadre pour les athlètes de s'affirmer et essayer de titiller les records. On a assisté de très belles courses. Aujourd'hui, si on regarde les résultats, il y a eu des surprises. Sur le plan économique et touristique, il y a un impact. C'est l'occasion rêvée pour la ville de Saint- Louis d'appuyer la ligue régionale. Nous lançons un appel à toutes les composantes pour qu'ils soutiennent la Ligue de Saint-Louis», s'est félicité le capitaine des Douanes El Hadji Barra Thiam Premier Vice-président de la FSA.

Il soulignera que ce meeting entre dans le programme d'organisation des meetings sur le plan national. «On a testé Saint-Louis et les prochaines éditions, nous allons choisir une autre région. Histoire de mettre un modèle de compétitions sur le plan national et booster ainsi la pratique de l'athlétisme sénégalais sur le territoire nationale», précise-t-il. En l'absence du numéro 1 sénégalais, Louis François Mendy en préparation en France pour les JO Paris 2024, le Sénégal s'est illustré chez les hommes avec les victoires dans quatre disciplines. Il s'agit chez les hommes de Cheikh Ahmed Tidiane Seck en saut en hauteur (16m34) et en Longueur avec Lys Mendy (7m58). Chez les, les dames, Ndeye Ngoné Ngom s'est imposée au 800 mètres (2'26"73) alors que Khady Libain Mané remportait l'épreuve de lancer de poids (11m21).