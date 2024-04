Sénégal: Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale - Le ministère des Finances et du Budget fait le bilan de la participation du pays

Une délégation conduite par le Ministre des Finances et du Budget composée du Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, du Ministre l'Energie du Pétrole et des Mines et du Ministre Secrétaire général du Gouvernement, a représenté le Sénégal aux réunions statutaires de Printemps organisées par le Fonds monétaire international (Fmi) et la Banque mondiale à Washington du 15 au 21 avril 2024.

Selon un communiqué de presse du ministère des Finances, la délégation sénégalaise a rencontré les autorités de la Banque mondiale, du Fmi, de la Société financière internationale (Sfi) et de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (Miga).

La même source informe que la délégation a également eu des échanges avec le Ministre des Finances et du Budget de la République de Côte d'Ivoire, Président du Conseil des Ministres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) ainsi que les Ministres chargés des Finances de la République islamique de Mauritanie et de la République de Gambie.

Par ailleurs, la délégation a été reçue par le Département du Trésor et le Département d'Etat américain, le Millenium Challenge Corporation, l'Agence américaine de financement pour le développement international, le Ministre britannique chargé du Développement international, le Trésor français et l'Agence japonaise de coopération internationale. Elle a également eu une prise de contact avec la Banque africaine de développement, la Banque ouest africaine de développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Au cours de ces différentes rencontres, précise-t-on, la délégation a souligné l'engagement du Gouvernement sénégalais d'asseoir une nouvelle dynamique axée sur l'éthique, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la justice et la transparence dans la gestion publique ; ces valeurs fondamentales constituant des prérequis pour toute action de développement.

Selon le communiqué, la délégation a réaffirmé la détermination du Gouvernement à mettre en oeuvre des politiques publiques fondées sur la souveraineté économique qui ne devrait pas s'entendre comme une entrave aux partenariats, mais comme un choix de préserver les intérêts économiques du peuple, dans le respect des engagements internationaux du Sénégal.

Elle a souligné la volonté des autorités d'agir et de matérialiser les espoirs du peuple afin que le Sénégal demeure le porte étendard de la stabilité et de la paix en Afrique, un pays attractif pour les investissements privés porteurs de richesse partagée et d'emplois pour les jeunes à la faveur du dividende démocratique.

La délégation a également rappelé la volonté du Gouvernement de compter d'abord sur ses propres moyens, à travers la mobilisation des recettes budgétaires couplée à la réduction du train de vie de l'Etat pour mettre en oeuvre son programme de développement. Le recours au financement se fera de manière responsable et optimale.

La délégation a réaffirmé la ferme intention des nouvelles autorités de promouvoir l'intégration africaine et de défendre les intérêts du Sénégal et de l'Afrique au sein des institutions internationales. Elle a marqué la disponibilité de l'Etat du Sénégal à jouer un rôle important dans la réalisation des aspirations de l'Afrique, maîtresse de sa souveraineté alimentaire et industrielle, avec un accès aux services sociaux de base pour ses populations.

«Les partenaires rencontrés ont accueilli avec satisfaction les messages transmis par la délégation. Ils se sont félicités de la détermination du peuple et des institutions sénégalais pour préserver l'ancrage du pays à la démocratie et à l'Etat de droit. Ils ont affirmé leur engagement à renforcer leurs relations avec le Sénégal, dans le cadre des orientations pertinentes de bonne gouvernance des affaires publiques définies par les nouvelles autorités », lit-on dans le document.