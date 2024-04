Angola: Beni dya Mbaxi encourage les habitudes de lecture chez les jeunes

Luanda — L'écrivain Beni dya Mbaxi a encouragé, dimanche, à Luanda, les jeunes à cultiver l'habitude de lire afin d'élever les niveaux de connaissances culturelles, académiques et scientifiques.

S'adressant à l'ANGOP, à propos de la Journée Mondiale du Livre et des Droits d'Auteur, célébrée le 23 avril, l'écrivain a avancé que les livres avaient la capacité de construire un individu, présentant un grand impact sur la vie des personnes et dans la société.

"La littérature forme l'individu non seulement dans l'enseignement, mais aussi dans son identité culturelle et sa culture générale. Donc, j'exhorte nos jeunes et pas seulement à cultiver l'habitude de lire", a-t-il souligné.

D'après l'écrivain, il existe ces derniers temps un lien étroit entre la jeunesse et la littérature, ce qui contribue à l'augmentation du nombre de jeunes écrivains et de lecteurs.

Pour cette raison, Beni dya Nbaxi a défendu la promotion des bibliothèques communautaires, ainsi que des rencontres entre écrivains, en faveur de l'agrandissement de la littérature nationale.

La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur est une date choisie par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) pour célébrer les livres, encourager la lecture, honorer les auteurs et réfléchir à leurs droits légaux.

La date a été choisie en hommage aux écrivains Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega et William Shakespeare, décédés le 23 avril 1616.