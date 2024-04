Angola: Un dirigeant invite les églises à maintenir le partenariat avec l'État

Icolo et Bengo — Le ministre de la Culture, Filipe Zau, a exhorté, dimanche, dans le village de Catete, les églises à rester partenaires de l'État, en faveur de l'unité nationale, du développement et du bien-être social.

Le dirigeant parlait lors du culte de l'Église de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans le monde (Tocoïste), qui a marqué la clôture du pèlerinage au sanctuaire de Catete, qui a débuté le 17 avril dernier.

Le pèlerinage visait à intercéder pour la paix dans le monde, en particulier pour la stabilité politique en République Démocratique du Congo (RDC), ainsi qu'à commémorer les 89 ans de la théophanie de Simão Gonçalves Toco, prophète fondateur du tocoïsme.

Selon Filipe Zau, la paix, l'État démocratique de droit, les droits de l'homme et la justice sociale constituent des valeurs inaliénables d'une démocratie participative, représentative, où le rôle culturel de la religiosité et du civisme, de déontologie et d'éthique s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de citoyenneté.

À cette fin, a-t-il renchéri, les partenaires de l'État, en particulier les églises, « garantissent les valeurs dont la société a besoin, pour que les citoyens puissent interagir de manière appropriée, dans un contexte de fraternité et de solidarité permanente».

Au cours de son intervention, le ministre a rappelé les vicissitudes vécues par les Angolais, à cause du conflit armé dans le pays, depuis l'indépendance jusqu'à la signature de l'accord de paix en 2002.

Des conséquences néfastes de la guerre, Filipe Zau a souligné le faible fonctionnement du système de santé, l'exiguïté des cadres de ce secteur et de l'éducation, ainsi que le taux (élevé) de mortalité.

Selon Filipe Zau, à l'époque, en raison de la guerre, l'Angola figurait sur la liste des pays ayant les indicateurs de santé les plus bas au monde, et le gouvernement angolais dépensait plus en matériel de guerre au détriment de l'amélioration des conditions sociales.

Le pèlerinage au sanctuaire de Catete est annuel et cette édition de 2024 s'est déroulée sous le slogan "Célébrons la théophanie avec prière à Dieu pour la paix dans le monde et la stabilité en RDC".