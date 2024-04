Congo-Kinshasa: Déficit de desserte en électricité à Kinshasa - Denis Tukuzu évoque l'urbanisation comme un facteur

Directeur de distribution de Kinshasa de la Société nationale d'électricité (Snél SA), Denis Tukuzu a mentionné l'urbanisation comme l'un des trois facteurs à l'origine du déficit de la desserte du courant électrique dans la capitale.

L'urbanisation est l'un des trois facteurs qui sont à la base du déficit en desserte électrique dans la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC) suivi de la superficie et la démographie, a affirmé à la presse Denis Tukuzu, directeur de distribution de Kinshasa de la Snél SA. « Les problèmes de l'urbanisation, de la superficie et de la démographie sont à la base du déficit de production électrique par rapport à la demande de la ville de Kinshasa », a-t-il déclaré.

Selon le directeur Tukuzu, la Snél SA fait face à la montée exponentielle de la demande en énergie par rapport à la quantité disponible pour desservir la capitale Kinshasa. « La Snél SA enregistre 7200 nouvelles demandes de raccordement au réseau électrique par an, soit 30 demandes par jour auprès de différents postes Snél de Kinshasa », a-t-il renseigné. Et d'ajouter : « Par rapport à l'explosion démographique, à l'amoncèlement et à l'accélération des constructions, la quantité de l'énergie envoyée à Kinshasa ne permet pas de couvrir le besoin de la population ».

Kinshasa, a-t-il dit, compte actuellement plus de 15 millions d'habitants, selon des estimations des structures internationales spécialisées dans la démographie des villes du monde, mais les investissements n'ont pas suivi cette évolution de la population. Il faut y ajouter les problèmes d'urbanisation de la capitale qui est faite de manière désordonnée au point que certaines maisons sont construites sur les infrastructures de la Snél, a-t-il précisé, en déplorant le fait que les services de la Snél ne soient pas saisis en amont pour suivre ces cas.

Le directeur Tukuzu a révélé que selon les statistiques des six dernières années, la ville de Kinshasa enregistre 500.000 nouveaux habitants par an avec 1500 nouvelles personnes qui arrivent et s'installent à Kinshasa chaque jour. A cet effet, il a exhorté les autorités du pays à construire de nouveaux barrages hydroélectriques dans la périphérie de Kinshasa afin d'accroître la production de la Snél.

Le besoin en énergie électrique pour Kinshasa est estimé à 1250 MW alors que la production actuelle de l'électricité destinée à la capitale est de 550 MW, transportés dans les lignes Kimweza qui comptent trois sites d'atterrissage d'électricité, notamment Maluku, Liminga et Lingwala; Kinsuka qui est attaché avec Lingwala et enfin Badiadingi. Le déficit en électricité est donc de 700 MW.