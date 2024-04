Congo-Brazzaville: Développement local - Le Congo et le Pnud s'associent pour booster la filière bois

La ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, et la représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), Adama Barry, ont approuvé, le 19 avril, à Brazzaville, le Plan d'initiation 2024-2025. Estimée à plus de 3,3 milliards FCFA, l'initiative vise à améliorer les revenus de cinq mille personnes, dont trois mille femmes, à travers la valorisation de la filière bois.

Le partenaire onusien entend apporter une assistance technique et financière à hauteur de 71,5 millions de francs CFA pour la réalisation de cet ambitieux projet ; le gap de financement étant à la charge du gouvernement congolais. D'après les deux parties, le plan d'initiative va contribuer à appuyer la valorisation de la filière bois et des produits forestiers non ligneux en vue du développement de l'économie verte au Congo.

En effet, la mise en oeuvre de ce projet de développement communautaire s'effectuera en deux phases, a expliqué Adama Barry, qui commencent par l'élaboration des outils politique, stratégique et réglementaire qui serviront de référentiel en matière d'exploitation durable du patrimoine forestier dans le pays. Le Pnud devra donc accompagner les autorités dans l'organisation de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement liée à la décennie africaine et mondiale dédiée à cette problématique.

« Nous sommes disposés à appuyer l'implémentation des standards nationaux et sous-régionaux de certification forestière ; à expérimenter les techniques innovantes de restauration forestière, notamment l'utilisation des drones ; à appuyer le Groupe de travail multi acteurs pour l'élaboration des textes d'application de la loi 33-2020 portant Code forestier; ainsi que l'implémentation du Système informatisé de vérification de la légalité du bois, à travers le renforcement des capacités cognitives, logistiques, matérielles des directions départementales de l'Économie forestière », a déclaré la représentante résidente du Pnud.

La deuxième phase, un peu plus pratique, concerne un appui non seulement aux activités agroforestières, mais aussi au développement des activités génératrices de revenus en faveur des communautés riveraines des zones forestières et des aires protégées. Le projet cible essentiellement trois mille femmes rurales, grâce à la formation sur les filières cacao et banane, y compris sur l'amélioration des techniques agricoles, la négociation, les techniques de plaidoyer, la gestion d'entreprise et l'animation sociale.

Pour la ministre de l'Économie forestière, l'initiative va apporter un ouf de soulagement aux communautés locales et développer leur savoir-faire. « L'initiative va surtout aider à l'accroissement des activités de production des briquettes, elle soutiendra les start-ups innovantes des femmes et des jeunes sur les chaines de valeurs vertes et bleues pour le développement de leur innovation. Le projet va également promouvoir l'apiculture durable et la production d'huiles essentielles à travers un système agroforestier au profit de 360 jeunes regroupés en douze coopératives », a indiqué Rosalie Matondo.

Un mécanisme de suivi-évaluation devrait être institué par les parties, à travers les réunions périodiques entre le Pnud, le ministre de tutelle et les partenaires de mise en oeuvre.