Kenya: Assemblées annuelles de la BAD 2024 - Environ 4000 experts du domaine des finances attendus à Nairobi

La ville capitale du Kenya abritera, du 27 au 31 mai, les travaux relatifs aux assemblées annuelles 2024 de la Banque africaine de développement (Bad). Elles seront axées sur la réforme architecturale de l'institution ainsi que sur les défis économiques actuels auxquels sont confrontés les pays membres. Ceci, tout en tenant compte de la participation des pays africains au système financier mondial.

Le thème choisi pour cette année est« La transformation de l'Afrique, le Groupe de la Banque africaine de développement et la réforme de l'architecture financière mondiale ».

Selon les organisateurs, au terme decette réunion de haut niveau, les participants proposeront des solutions à travers lesquelles la Bad et d'autres banques multilatérales de développement peuvent mieux répondre et plus rapidement pour accroître les ressources nécessaires au développement durable du continent.

« Malgré une croissance économique soutenue au cours des deux dernières décennies, la transformation économique de l'Afrique reste incomplète. Les événements du savoir exploreront donc la meilleure façon d'accélérer la transformation structurelle à travers le continent. Ces événements traiteront également les questions liées à l'importance d'une architecture financière mondiale reconfigurée en tant que moteur de la transformation structurelle », a déclaré le secrétaire général de la Bad, Vincent Nmehielle, en spécifiant que les gouverneurs de la Banque échangeront de front avec le président de la Bad afin d'explorer les moyens par lesquels la Banque et les autres banques multilatérales de développement peuvent répondre à l'appel qui leur a été lancé. Ceci, pour mieux travailler en symbiose en ayant un objectif commun, notamment celui d'augmenter de manière significative les ressources destinées au développement durable du continent.

« Dans toutes nos recherches, nous avons constaté que le financement constituait un obstacle majeur à l'accélération de la transformation sur le continent », a précisé l'un des responsables de la Bad avant d'ajouter qu'il y aura également un dialogue présidentiel qui réunira des chefs d'État et les gouverneurs des banques afin de faire le point sur les mesures et les réformes de l'institution.

Une croissance de l'ordre de 4% prévue sur le continent en 2024

Précisant les objectifs à atteindre pour l'année en cours, notamment pour le développement du continent, le secrétaire général de la Bad a souligné que l'organisation prévoit pour 2024 une croissance de l'ordre de 4 % sur le continent. Une croissance qui sera beaucoup plus élevée que la moyenne mondiale. Et, environ quinze pays atteindront un taux de croissance supérieur à 5 %. Ces chiffres seront impressionnants, compte tenu de tous les chocs auxquels le continent est confronté. Mais, il ne faudra pas oublier que la croissance démographique constitue, elle aussi, un revers important. D'autant plus, une croissance démographique qui ne s'accompagne pas d'une croissance économique entraîne la persistance de la pauvreté, malgré la croissance.

Insistant sur la pratique de la bonne gouvernance, le responsable de la Bad a reconnu qu'elle a un impact positif sur la pauvreté. « L'Afrique doit améliorer sa gouvernance. Nous devons bien gérer nos ressources, savoir comment procéder pour minimiser le gaspillage des ressources. Pour ce faire, l'Afrique doit arriver au point où elle considère la gouvernance comme un instrument important du développement économique. Nous devons tous mettre la main à la pâte, notamment les gouvernements, le secteur privé et l'ensemble des citoyens », a-t-il ajouté, tout en concluant que l'Afrique est un participant clé dans le dialogue actuel sur les réformes de l'architecture mondiale. Car, elle est le moteur de cette conversation de développement entre les pays.

Notons que ces assemblées sont organisées en marge des activités liées à la commémoration des 60 ans d'existence de cette organisation.