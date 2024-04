Afrique: L'Éthiopie a réitéré son engagement en faveur de la vision des BRICS.

Addis Abeba — L'Éthiopie a réitéré son engagement à l'égard de la vision des BRICS et à s'acquitter de ses responsabilités en vue de promouvoir un partenariat significatif et productif pour un développement inclusif et durable.

Le ministre d'état des affaires étrangères, Misganu Arga, a participé à la deuxième réunion des sherpas/sous-sherpas des BRICS sur le modèle des pays partenaires à Moscou.

Misganu a affiché sur X : "J'ai réitéré l'engagement de l'Éthiopie à l'égard de la vision des BRICS et à assumer nos responsabilités pour promouvoir un partenariat significatif et productif en vue d'un développement inclusif et durable."