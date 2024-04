Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Avril 2024

Togo : Naufrage tragique sur le lac Nokoué - Six personnes décédées dans le chavirement d’une barque motorisée

Le dimanche 21 avril 2024, un drame a frappé le lac Nokoué avec le naufrage d'une petite embarcation à la suite à une tempête, entraînant la perte de six vies. Selon une source locale, douze personnes ont embarqué à Kpankpan pour se rendre à Sotchanhoué afin d'assister un proche endeuillé. Au milieu du lac Nokoué, la barque motorisée a chaviré en raison de la tempête, causant la disparition de quatre personnes, tandis que deux autres sont toujours recherchées. Heureusement, les six survivants ont été secourus grâce à la prompte intervention des riverains. (Source : Alome.com)

Bénin : Enlèvements en hausse - Une stratégie des groupes terroristes pour étendre leur influence

Depuis la mi-2022, le Bénin connaît une montée inquiétante des enlèvements, surtout dans le Nord du pays, conséquence directe de l'infiltration de groupes terroristes affiliés à al-Qaïda. Selon Rfi, en 2023, pas moins de 222 incidents liés à des groupes extrémistes violents ont été recensés. Dans une analyse approfondie, Abdel Aziz Mossi, enseignant-chercheur à l'université de Parakou, met en lumière la stratégie précise derrière ces enlèvements. Pour Mossi, ces actions constituent un véritable "outil" pour les groupes terroristes, visant à étendre leur influence au-delà du Sahel central. (Source : Rfi)

%

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme - L’Armée dit avoir mis la main sur Idrissa Diallo, alias « Abou Youssoufa »

L’homme était recherché par les Forces de défense et sécurité (Fds), du Burkina Faso. Idrissa Diallo, alias « Abou Youssoufa », « un recruteur de terroristes » de renom a été pris. Si l’on s’en tient à des informations relayées par des confrères locaux dont l’Agence d’information du Burkina(Aib) et aouaga.com, ce lundi 22 avril 2024. Selon ces confrères, « les forces combattantes ont réussi une importante opération en début avril dans la forêt de Sangabouli, commune de Bittou, province du Boulgou, région du Centre-Est. Elles ont mis la main sur Idrissa Diallo, alias Abou Youssoufa, un recruteur de terroristes de renom » Originaire de Guildjèga, commune de Bittou, Abou Youssoufa est devenu terroriste en 2018. Il a établi ses activités criminelles dans les forêts de Nouaho/Bittou et Hourtougou/Bané. Son rôle majeur était le recrutement de nouveaux membres pour les bases terroristes opérant dans l’Est et le Centre-Est du pays (Source : allafrica.com)

Sénégal : Diplomatie- Le Président du Conseil européen en visite officielle au Sénégal

Le président du Conseil européen, Charles Michel, entame sa tournée africaine par une visite au Sénégal, le lundi 22 avril 2024. Il sera reçu ce lundi par le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, à 19 heures Gmt. Cette rencontre sera suivie d'une déclaration à la presse. Avant cette audience présidentielle, Charles Michel rencontrera Yacine Fall, la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, à 18 h 30. Depuis 2019, Charles Michel occupe la présidence du Conseil européen, une institution rassemblant les chefs d’État et de gouvernement des 27 États membres de l’Union européenne. ( Source :adakar.com)

Nigeria : Front commun contre le terrorisme- Les dirigeants africains appellent à plus de coopération

Des dirigeants africains ont appelé lundi à une plus grande coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme lors d'un sommet consacré aux problèmes de sécurité du continent à Abuja, la capitale nigériane, et ont évoqué la création d'une force militaire "La situation, en particulier au Sahel, est désastreuse... la région représente désormais près de la moitié de tous les décès dus au terrorisme dans le monde", a déclaré Amina Mohammed, secrétaire générale adjointe des Nations-Unies, lors du sommet sur la lutte contre le terrorisme qui s'est ouvert à Abuja lundi pour deux jours. Le président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, s'est joint à ses homologues ghanéen, Nana Akufo-Addo, et togolais, Faure Gnassingbé, pour appeler à une plus grande coopération régionale, à l'échange de renseignements et à la création d'une force militaire en attente. ( Source :Afp)

Rca : Naufrage d’une baleinière - Le bilan s’alourdit à 62 morts

Au moins 62 personnes sont mortes et plusieurs autres portées disparues après le naufrage d'une baleinière survenu vendredi sur la rivière Mpoko, près de la capitale centrafricaine, alors qu'elles se rendaient au village Mokélo pour l'enterrement d'un notable récemment décédé. Près de 48 heures après le naufrage, le bilan est passé de 58 à 62 morts, après que les corps sans vie de trois femmes et d'une enfant ont été repêchés dans la nuit de samedi à dimanche non loin du reste de la baleinière près des rives, ont confirmé plusieurs témoins. "Nous avons retrouvé les corps sans vie de trois femmes et une jeune fille dans la nuit de ce dimanche. Leurs corps ont été inhumés juste au bord de la rivière, non loin du lieu du drame", a indiqué à Xinhua Maïck Azoumalé, un plongeur de sable. Le bilan provisoire a été confirmé par Thomas Dimassé, directeur général de la Protection civile, qui a confirmé à Xinhua le nombre de 62 personnes décédées. (Source : abangui.com)

Gabon : Justice et lois - Pascaline Bongo et Cies accusés relaxés par le tribunal de Paris

Le tribunal correctionnel de Paris a prononcé la relaxe de Pascaline Bongo, fille aînée du défunt président gabonais Omar Bongo, et sœur de l'ex-président Ali Bongo, ainsi que des autres accusés dans une affaire de corruption présumée, a-t-on appris ce lundi 22 avril 2024.Pascaline Bongo, âgée de 68 ans, était soupçonnée de corruption passive d'agent public étranger au Gabon au début des années 2010. L'affaire impliquait également la société d'ingénierie française Egis, trois de ses anciens cadres, l'homme d'affaires gabonais Franck Ping, et l'avocate Danyèle Palazo-Gauthier. Tous les accusés ont été relaxés à l'issue du procès qui a débuté en 2024. Cette décision de relaxe marque la fin d'une procédure judiciaire qui avait suscité l'attention médiatique en raison des personnalités impliquées. (Source : alibreville.com)

Mali :Bamako- Des experts examinent les aspects de l’intégration et de la circulation des personnes et des biens dans l’espace de l’AES

Le ministre des Maliens établis à l’extérieur Moussa AG Attaher a présidé la cérémonie d’ouverture de l’atelier d’échange sur l’Alliance des Etats du Sahel le jeudi 18 avril 2024 au mémorial Modibo Keita, en présence de l’ambassadrice du Burkina Faso au Mali, du représentant de l’ambassadeur du Niger au Mali et coordinateur des actions du Liptako Gourma. S’inscrivant dans le cadre de la concrétisation de l’Alliance des Etats du Sahel, cet atelier qui durera deux jours, a pour objectif d’échanger sur les aspects d’intégration, de la circulation des personnes et des biens dans l’espace de l’Alliance. Il s’agit également de s’approprier de la charte du Liptako Gourma instituant l’Alliance des Etats du Sahel, d’examiner les opportunités et les défis liés à l’intégration sous régionale, de favoriser la compréhension des enjeux économiques politiques environnementaux et sociaux de l’Alliance et d’aborder la création prochaine de la confédération de l’AES conformément à la volonté des chefs d’État (Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Lutte contre la fraude documentaire- Le ministère de la sécurité sollicite l’Allemagne

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité, le Général de Corps d’Armée Vagondo Diomandé a effectué du 17 au 19 avril 2024, une visite de travail en Allemagne, rapporte une note d’information de son service communication et relations publiques. Il a rencontré la Ministre Fédérale adjointe aux Affaires Étrangères chargée de l’Afrique, le Secrétaire d’Etat à la Migration, et plusieurs personnalités chargées des questions migratoires. Selon le ministre, la réforme de l’Etat Civil en Côte d’Ivoire va contribuer à améliorer la gestion des flux migratoires, par l’informatisation des centres et la numérisation des documents. Elle permettra aussi de renforcer le mécanisme de lutte contre la fraude documentaire existant. Mécanisme qui, d’ailleurs, se déploie à travers un bureau de lutte contre la fraude documentaire ouvert à l’Aéroport international FHB d’Abidjan.Il faut noter que ce sont environ 20 milliards de Fcfa, soit 30 millions d’euros qui sont recherchés par la Côte d’Ivoire pour accélérer la modernisation de l’Etat-civil et l’instauration du NNI, ainsi que pour renforcer la sécurité aux frontières ivoiriennes. (Source : fratmat.info)

Niger : Santé - L’Oms Niger mobilise des ressources pour faire face à l’épidémie de méningite

Depuis la mi-mars 2024, jusqu'au 17 avril, le Niger est confronté à une épidémie de méningite, avec un nombre alarmant de cas notifiés, atteignant 1692, dont 99 décès, selon les données rapportées par l’Oms Niger. Dans cette lutte contre la propagation de la maladie, l'Organisation mondiale de la Santé (Oms) au Niger a joué un rôle crucial en appuyant le Ministère de la Santé publique. « Un lot essentiel de médicaments, de réactifs et de matériels de laboratoire a été livré à la Direction régionale de la santé publique de Niamey » informe l'organisme sur sa page Facebook. Ce don permettra de renforcer la surveillance, la détection précoce des cas et la prise en charge des patients pour protéger la population. En plus du soutien matériel, l'Oms Niger s'est engagée également dans le renforcement des compétences des acteurs de terrain. (Source : aniamey.com)