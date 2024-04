Angola: Le pays sera autosuffisant en viande avec le Planapecuaria, selon le CCGSA

Lubango — Le principal défi pour les éleveurs angolais est de rendre le pays autosuffisant en protéine animale, ce qui ne sera possible qu'avec la mise en oeuvre effective du Plan National de Développement et d'Élevage (Planapecuaria), a déclaré le secrétaire général de la Coopérative des Créateurs de Bétail du Sud d'Angola (CCGSA), Carlos Damião.

S'exprimant en marge de « Kitanda dos Frescos » de Huíla, qui s'est terminé ce dimanche, dans la ville de Lubango, l'éleveur a déclaré que cette tâche ne sera accomplie qu'avec la mise en oeuvre effective du Planapecuaria, un programme lancé en 2023, associé au Programme de la promotion de la production céréale (Planagrão), étant donné que la disponibilité des aliments pour animaux dépend de cette dernière.

Carlos Damião a souligné qu'au cours des 20 années d'existence de la coopérative, elle est passée du statut d'organisation d'éleveurs traditionnels à celui de « grands » industriels du secteur de l'élevage, traversant « des bons et des mauvais » moments au fil des années, mais continuant à croire en des jours meilleurs, notamment grâce à ces programmes gouvernementaux.

L'Exécutif a approuvé le Plan national de promotion et de développement de l'élevage en décembre 2023, une action qui fait partie d'un ensemble de mesures visant à promouvoir la production de viande, de lait et d'oeufs, afin de garantir l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle du pays.

%

Le montant consacré au programme est de 300 millions de dollars (près de 144 milliards de kwanzas) et est destiné aux coopératives pour répondre aux besoins de consommation et principalement pour chercher à remplacer les importations de ces produits.

Au cours des cinq dernières années, l'Angola a enregistré une augmentation de 12 pour cent de la production de protéine animale, principalement de la viande porcine, de l'ordre de 55 pour cent en moyenne, et de la viande bovine de 30 pour cent. L'augmentation de la production d'oeufs au cours de la même période était de 33 pour cent et la production de lait de 14 pour cent, selon les données du ministère de l'Économie.

En 2021, toujours selon les données de ce département ministériel, pour l'importation de ces produits, l'Angola a dépensé 440 millions de dollars, dont 54 pour cent pour la volaille, soit 238 millions.

La production animale dans le pays se fait surtout dans les provinces de Huila, Cunene et Namibe, soit plus de 70 pour cent de la production. La production de volailles est plus élevée dans les provinces de Huila et de Huambo, avec un pourcentage de 39 pour cent.

La Coopérative des Créateurs de Bétail de Sud d'Angola compte 75 associés et le même nombre de fermes. On estime qu'à Huila, il y a trois millions de têtes de bétail, dont plus de 90 pour cent entre les mains des pasteurs traditionnels.