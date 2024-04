Congo-Brazzaville: Sécurité sociale - Les retraités de la mairie de Brazzaville réclament des arriérés de pensions

Depuis plus d'une semaine, les agents municipaux retraités non pensionnés pendant une décennie déjà font un sit-in rythmé par un concert de casseroles, place de la gare à Brazzaville, pour se faire entendre.

« Mairie de Brazzaville : les agents municipaux retraités non pensionnés réclament les 35 milliards versés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) par le gouvernement pour le retrait des dossiers », peut-on lire sur la banderole qui résume le message par lequel les manifestants justifient leur concert de casseroles depuis quelques jours déjà.

Selon le vice-président de l'Union des retraités des municipalités du Congo, Bernard Ayele, dans le processus de résolution du problème auquel ils sont confrontés, l'Etat a déjà versé plus de 35 milliards à la CNSS. « Avec ce montant, l'on pouvait déjà prendre plus de 500 dossiers sur les 600 en attendant que l'autre partie soit versée. Les choses semblent se compliquer au niveau de la CNSS », a-t-il fait savoir. Il a déploré le fait qu'à ce jour la vie devient de plus en plus un calvaire pour eux qui sont devenus incapables de payer le loyer, les factures d'eau et d'électricité et même d'envoyer les enfants à l'école.

Pour sa part, le président de l'Union des retraités des municipalités du Congo, Lucien Mfourga, a souligné que du premier au dernier bulletin de paie, les prélèvements de la CNSS ont été réalisés. « Nous réclamons juste notre pension. Nous avons travaillé, nous avons cotisé. L'Etat doit nous donner ce qui nous revient », a-t-il insisté. Il a souligné qu'ils ont écrit à toutes les autorités concernées par ce dossier sans gain de cause, tout en reconnaissant que l'Etat a déjà versé la plus grande partie de cette dette sociale.

Les agents municipaux retraités non pensionnés souhaitent que la situation soit débloquée pour qu'ils jouissent pleinement de leurs droits.