Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - La SNPC célèbre ses 26 ans autour d'un riche bilan et des perspectives prometteuses

La Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), pilier de l'industrie pétrolière au Congo, célèbre ce 23 avril ses 26 ans d'existence avec faste et de grandes perspectives. Cet anniversaire est l'occasion pour l'opérateur historique pétrolier congolais de faire une rétrospective de ses différentes réalisations, de témoigner sa reconnaissance à l'endroit de ses agents et de ses partenaires mais aussi d'entrevoir sa trajectoire future.

Au cours de ses vingt-six années d'existence, la SNPC a su relever de nombreux défis, s'adapter aux fluctuations du marché et innover de manière continue pour conserver sa place de leader dans le secteur. Cette longévité et résilience témoignent de la vision stratégique du président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

Pour la célébration de cet anniversaire, le directeur général du Groupe SNPC, Maixent Raoul Ominga, a tenu à exprimer sa reconnaissance envers l'ensemble des agents qui ont contribué à ce parcours exceptionnel. Un discours qui a souligné l'importance de la contribution de chacun. « Je voudrais saluer l'engagement de chacune et chacun d'entre nous pour la marche de notre Groupe vers l'accomplissement de ses missions fondamentales. Notre détermination demeure la même pour la mise en oeuvre de notre programme d'entreprise « Performances 2025 », orienté vers le renforcement de la croissance de notre entreprise. En effet, en matière de production, la SNPC réoriente sa stratégie de développement des actifs opérés pour concentrer ses efforts sur les permis Kouakouala, Nanga et Mayombe », a-t-il souligné.

Parmi de nombreuses réalisations opérées au cours de l'année qui vient de s'écouler figure l'acquisition des équipements de forage et de complétion qui serviront à la mise en valeur des champs cités supra. A ce sujet, la SNPC a récemment signé des accords pour un accompagnement technique avec des partenaires.

Concernant les actifs non opérés, le portefeuille de la SNPC s'est accru avec la prise de 40% de participations sur le permis Yanga Sendji dont l'operating est assuré par la société Perenco. De même, l'on sait que la SNPC constitue l'une des parties prenantes dans le démarrage de l'exportation du gaz naturel liquefié avec le partenaire ENI. A propos des activités du secteur aval, le Groupe SNPC a également assuré l'approvisionnement du pays en produits pétroliers sans pénurie majeure sur toute l'année.

En vue d'améliorer les performances de la Congolaise de raffinage, la SNPC a signé avec Socar (la société des hydrocarbures de l'Azerbaïdjan), un accord pour la fiabilisation et la modernisation de ses installations ainsi que la formation de son personnel. Concernant le volet sociétal, la SNPC a notamment, sur le projet Eco Zamba, finalisé le planting des 1000 hectares de la phase pilote, à raison de 950 hectares d'acacia mangium et 50 hectares d'eucalyptus clonaux plantés.

De plus, sur le volet sanitaire, la SNPC pourvoit pour le compte de l'Hôpital général Edith-Lucie-Bongo-Ondimba du matériel, du dispositif et des équipements médicaux d'hémodialyse. Sur le plan éducatif, le lycée d'enseignement général d'Oyo Antoine-Ndinga-Oba est une des réalisations de la SNPC, un établissement scolaire construit, équipé et mis à la disposition des pouvoirs publics.

Suivant la volonté du président de la République, la SNPC souligne sa politique sur le mix énergétique du pays dominé par les énergies fossiles, notamment le pétrole. En effet, le contexte économique international actuel suggère d'amorcer la transition vers les énergies renouvelables. C'est dans cette optique que la SNPC s'est également lancée dans le projet d'exploration de l'hydrogène dans les blocs Alima et Djoué et dont les premiers indices laissent entrevoir des résultats intéressants tant sur la présence de cette ressource que sur d'autres matières premières.

En plus de la fête, l'anniversaire de la SNPC est également l'occasion de se tourner vers l'avenir avec plus d'optimisme. Son directeur général a partagé sa vision pour les prochaines années, mettant l'accent sur la volonté de s'aligner à la stratégie multi-énergies qu'embrassent de plus en plus les sociétés pétrolières afin de mieux assurer la souveraineté du pays dans tous les secteurs énergétiques. Enfin, ce 26e anniversaire est l'occasion pour la SNPC de renouveler son engagement à travers ses valeurs qui sont : intégrité, excellence et responsabilité.