Nigeria: Briser les barrières du genre grâce à l'éducation

Une militante nigériane pour l'égalité des sexes se bat pour l'émancipation des femmes et des filles

Roseline Adewuyi est une ardente défenseuse de l'égalité des sexes au Nigeria, animée par une passion pour le démantèlement des stéréotypes sexistes bien ancrés. Elle parle à Kingsley Ighoboron de la nécessité d'autonomiser les filles par l'éducation. Cette approche s'inscrit dans le cadre du thème de l'Union africaine pour 2024 : Éduquer et former l'Afrique pour le 21e siècle.

Roseline Adewuyi estime que la lutte contre les inégalités entre les sexes passe par la sensibilisation et l'autonomisation des jeunes femmes et des filles grâce à l'éducation.

"Mon objectif est d'aider à briser les barrières qui limitent notre potentiel", a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée à Afrique Renouveau. "Je parle de questions liées aux droits fonciers, à l'accès à l'éducation, à l'autonomisation économique, au leadership et, croyez-moi, à la discrimination fondée sur le sexe.

La discrimination sexuelle, explique-t-elle, s'accentue en période de fortes contraintes économiques, comme aujourd'hui, où la tendance est souvent d'investir dans les garçons plutôt que dans les filles. "C'est pourquoi les parents choisissent souvent d'envoyer leurs fils à l'école ou de leur fournir des fonds de démarrage pour leurs entreprises, tandis que les filles sont censées se concentrer sur les tâches ménagères et attendre le mariage. C'est absolument absurde", insiste-t-elle.

Roseline a du pain sur la planche. "Nous cherchons constamment des moyens d'aider les femmes et les filles à se libérer de ces contraintes.

Elle a fondé le projet ENGENDERS (Ending Gender Stereotypes in Schools), qui vise à désapprendre les stéréotypes de genre dans les établissements d'enseignement.

"Nous nous adressons aux étudiants, garçons et filles, dans les lycées et les universités, et nous nous engageons auprès des communautés, en nous adressant aux parents et à d'autres habitants influents", explique-t-elle.

Elle affirme avoir déjà touché des dizaines de communautés et plus de 6 000 jeunes filles par le biais de séminaires et de webinaires, tandis que son blog, qui contient plus de 300 articles sur l'égalité entre les hommes et les femmes, a attiré un large public.

Roseline poursuit actuellement un Doctorat en Littérature française avec une spécialisation dans les études sur les femmes, le genre et la sexualité à l'Université de Purdue dans l'Indiana, aux États-Unis, et vise maintenant à fusionner la rigueur académique avec un plaidoyer passionné.

"C'est une intersection intéressante", dit-elle, ajoutant que "le corpus de connaissances que nous transmettons aux générations futures est plein de stéréotypes de genre. Nos livres doivent tenir compte de la dimension de genre.

"Dans la plupart des ouvrages africains, les personnages représentent souvent les femmes ou les filles comme des femmes de ménage et les hommes comme des pilotes ou des ingénieurs. Cela renforce les stéréotypes ; nous devons nous en débarrasser", souligne-t-elle.

Le parcours de Roseline dans le domaine de la défense de l'égalité des sexes a commencé dès son enfance, alimenté par une croyance dans le pouvoir transformateur de l'éducation. Elle a reconnu les défis systémiques auxquels sont confrontées les femmes et les filles africaines, notamment l'accès limité à l'éducation et les préjugés culturels profondément ancrés.

"Lorsque j'ai été préfète au lycée, les garçons et même certaines filles pensaient que je ne méritais pas ce poste, que le leadership était réservé aux garçons. Cette expérience a éveillé ma curiosité et m'a amenée à me demander pourquoi les filles n'étaient pas perçues comme aussi compétentes que les garçons."

En 2019, elle a travaillé comme traductrice et interprète pour l'Union africaine (UA), ayant été sélectionnée parmi 120 jeunes de divers pays africains pour participer au Corps des jeunes volontaires de l'UA.

Son exposition aux efforts des dirigeants continentaux pour relever les défis liés au genre a renforcé sa conviction que l'égalité des sexes est essentielle pour parvenir à une paix et une sécurité durables.

"À l'UA, j'ai également réalisé le lien entre le genre, la paix et la sécurité. En cas de crise, ce sont les femmes qui souffrent le plus. C'est pourquoi les femmes doivent être au centre des efforts visant à instaurer la paix dans nos sociétés", ajoute-t-elle.

Elle a notamment participé à l'Initiative des jeunes leaders africains en 2016 (YALI - Mandela Washington Fellowship) et a été boursière du Dalaï Lama en 2018. Elle affirme que ces expériences l'ont exposée aux meilleures pratiques en matière d'égalité des sexes et ont renforcé sa détermination à plaider en faveur du changement dans son pays d'origine.

Obstacles

Bien que des progrès aient été réalisés en matière d'égalité des sexes au Nigeria, Roseline souligne que les obstacles qui subsistent concernent notamment la propriété foncière des femmes, l'inclusion financière et l'accès à l'éducation.

"Par exemple, nous avons des lois [au Nigeria] qui prévoient les droits des femmes à la terre, mais de nombreuses communautés les empêchent encore de posséder un lopin de terre. Il arrive également que les veuves ne soient pas autorisées à hériter des biens de leurs maris.

Elle ajoute : "Nous avons donc encore beaucoup de travail à faire. Nous avons besoin d'un engagement communautaire efficace pour sensibiliser les femmes à leurs droits.

"Plus important encore, nous devons permettre aux femmes d'accéder à l'éducation afin qu'elles acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour faire valoir leurs droits de manière efficace."

Dans le cadre de ses activités de plaidoyer, elle reconnaît être confrontée à la cyberintimidation, qu'elle attribue à la résistance de certains éléments d'une société patriarcale peu encline à accepter le progrès.

Le dernier message de Roseline aux jeunes femmes et filles africaines est qu'elles doivent être à l'origine de changements positifs, défendre leurs droits et remettre en question les normes de genre.