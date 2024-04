Afrique: La coopération des pays riverains est essentielle pour garantir une utilisation équitable des fleuves transfrontaliers dans le bassin du Nil

Addis Abeba — L'Initiative du bassin du Nil a affirmé que la coopération des pays riverains est essentielle pour garantir la durabilité et l'utilisation équitable des fleuves transfrontaliers du bassin du Nil.

L'Initiative du bassin du Nil a organisé un forum de consultation avec les parties prenantes à Addis Abeba.

Selon la directrice générale de l'Initiative du bassin du Nil, Florence Adongo, l'initiative, qui regroupe 11 pays dont l'Éthiopie, vise à assurer la croissance économique et le bénéfice de la société en cultivant conjointement les bienfaits du bassin.

Elle a expliqué que l'Initiative du bassin du Nil, vieille de 25 ans, se concentre sur le développement coopératif des rivières transfrontalières, la gestion des ressources en eau et le développement des ressources en eau.

Elle a noté que la coopération et l'engagement des pays riverains sont essentiels pour garantir l'utilisation équitable des rivières transfrontalières et la durabilité des ressources en eau en surmontant les défis de la région.

Elle a révélé que l'initiative travaille sur le renforcement des capacités et la consultation et qu'elle vise à promouvoir les investissements liés à l'eau qui améliorent la vie des habitants du bassin.

Il est nécessaire de travailler ensemble en tant que pays et en tant que bassin fluvial pour relever les défis de la paix et de la sécurité, de la sécurité de l'eau, de l'énergie, de la protection de l'environnement et de la sécurité alimentaire selon la directrice.

La directrice a souligné qu'il travaillerait avec d'autres organisations régionales pour assurer la paix et le développement, et qu'il se concentrerait sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté.

Elle également appelé les États membres qui n'ont pas signé le cadre juridique à transférer l'Initiative du bassin du Nil à l'institution régionale de la Commission du bassin du Nil.

Le ministre d'état de l'eau et de l'énergie, Abraham Adugna, a mentionné que l'initiative a apporté des changements tangibles malgré les défis.

Il a mentionné qu'il a contribué à des projets nationaux et régionaux en mettant en oeuvre des projets communs et travaille à la réalisation des objectifs communs des pays en impliquant diverses parties prenantes.

Il a dévoilé que l'Éthiopie établit des liens avec les pays voisins dans le secteur de l'énergie et a affirmé qu'elle s'engageait à mettre en oeuvre des projets garantissant des avantages mutuels sur les fleuves transfrontaliers.

Il a également confirmé que l'Éthiopie travaillerait dur pour faire en sorte que les avantages équitables et mutuels deviennent une réalité dans les pays riverains.

Il a exprimé son vif désir que l'Initiative du bassin du Nil, qui est une organisation conjointe des pays, soit transformée en une commission régionale juridique et que les pays ratifient l'accord.