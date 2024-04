Ile Maurice: Meurtre de Vanessa Lagesse - Bernard Maigrot aux assises le 2 mai

Cela fait 23 ans que le corps sans vie de la styliste Vanessa Lagesse avait été retrouvé dans la baignoire de son bungalow à Grand-Baie le 9 mars 2001. Le procès de l'homme d'affaires Bernard Maigrot sera mentionné aux assises le 2 mai.

Le juge Luchmyparsad Aujayeb qui présidera cette affaire veut s'assurer que l'accusation et la défense sont en possession du dossier complet - toutes les dépositions et documents relatifs à cette affaire - avant que ne débutent les auditions des témoins du 20 mai au 28 juin 2024, soit 30 jours d'affilée.

Des 53 témoins assignés depuis le début du procès aux assises, plusieurs sont aujourd'hui décédés. Dans un jugement interlocutoire le 24 octobre 2023, le juge Aujayeb avait maintenu le procès de Bernard Maigrot en rejetant la motion de la défense qui en réclamait l'arrêt. Il a soutenu que l'accusé n'a subi aucun préjudice sérieux et doit donc faire face à son procès aux assises.

Après la découverte du corps de la styliste, les enquêteurs avaient considéré Bernard Maigrot comme le principal suspect. Après son interrogatoire, l'homme d'affaires avait été arrêté le 23 avril 2001 et il avait comparu au tribunal de Mapou le lendemain. Son avocat d'alors avait présenté une motion pour qu'il soit libéré sous caution et il avait retrouvé la liberté provisoire le 6 juillet 2001. Le dossier complet avait été soumis au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP).

Une enquête préliminaire avait été instituée le 7 mai 2003 pour faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles la styliste avait trouvé la mort. Après l'audition des témoins, l'ex-magistrat Azam Neerooa, qui présidait cette enquête, avait déféré Bernard Maigrot aux assises le 28 novembre 2007. Le DPP d'alors, Me Gérard Angoh, avait prononcé un non-lieu en faveur de Bernard Maigrot et ce dernier est devenu alors un homme libre.

Toutefois, un nouveau développement est survenu dans cette affaire avec l'ordre donné pour une nouvelle enquête le 4 juillet 2008. Celle-ci avait duré trois ans et s'était déroulée avec l'assistance des autorités françaises. Des pièces à conviction, dont des échantillons d'ADN, avaient été envoyées en France pour analyse. La police avait annoncé la réouverture du procès le 28 décembre 2010 et réclamé une nouvelle déposition de Bernard Maigrot.

Ce dernier n'avait pas obtempéré et devait indiquer aux enquêteurs qu'il n'avait été informé qu'il y avait de nouvelles preuves contre lui. Le 3 juin 2011, il avait été arrêté à nouveau et la nouvelle enquête complétée le 11 août 2011. Une nouvelle accusation avait été déposée contre lui aux assises le 18 mai 2012 . Entre-temps, Me Gavin Glover, Senior Counsel, était devenu le nouvel avocat de Bernard Maigrot.

Le dossier avait été confié au juge Prithviraj Fekna et après son décès, l'enquête préliminaire a dû être reprise le 5 septembre 2019 par un autre juge. Plusieurs motions de la défense avaient été rejetées. Puis il y a eu la pandémie de Covid-19 quand la Cour n'a pas siégé. Quand elle a repris ses travaux, le dossier a été transféré au juge Aujayeb. Bernard Maigrot a retenu les services de Meᣵ Glover, Yves Hein, Ludovic Balancy et Guillaume Gillot. L'accusation est représentée par Me Jean-Michel Ah Sen, Senior Assisant DPP.