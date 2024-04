Afrique: M. Talbi Alami s'entretient avec une délégation de la commission de l'agriculture de l'Assemblée nationale de Zambie

Rabat — Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s'est entretenu, lundi à Rabat, avec une délégation de la Commission de l'agriculture, des terres agricoles et des ressources naturelles de l'Assemblée nationale de la République de Zambie, actuellement en visite de travail au Royaume.

Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence du président du Groupe d'amitié parlementaire Maroc-Zambie, Mohamed Elhjira, a été axée sur le renforcement de la coopération parlementaire entre les deux institutions législatives, notamment en matière agricole et de sujets d'intérêts communs, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Ces entretiens ont été également l'occasion pour les deux parties de passer en revue les perspectives de renforcement de la coopération entre la Chambre des représentants du Royaume du Maroc et l'Assemblée nationale de la République de Zambie à travers l'échange d'expériences et d'expertises ainsi que la coordination aux foras parlementaires régionaux et internationaux, ajoute la même source.

La délégation parlementaire zambienne a exprimé son souhait de bénéficier de l'expérience marocaine dans le domaine agricole, notamment dans le domaine législatif, les efforts de lutte contre le changement climatique, la réduction des effets de la sécheresse, le développement durable et les énergies renouvelables, ainsi que dans le domaine des engrais et des fertilisants agricoles et d'autres sujets en relation avec ce domaine.

Pour sa part, M. Talbi Alami a informé les membres de la délégation parlementaire zambienne des réformes profondes et des grands chantiers de développement du Maroc sous la Sage Conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, passant en revue les efforts du Royaume en matière de développement durable, de développement du secteur agricole, de préservation de l'environnement, d'énergies renouvelables, de lutte contre la désertification et la rareté de l'eau et de sécurité alimentaire.

Au cours de sa visite au Maroc, la délégation parlementaire zambienne tiendra une série de réunions avec des responsables et réalisera des visites de terrain afin de s'informer des grands chantiers lancés dans le Royaume.