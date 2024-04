Afrique: La réduction des méfaits liés au tabagisme au cœur des Africa Healthcare Awards and Summit 2024

La 4ème édition des Africa Healthcare Awards and Summit (AHAS 2024) s’est ouverte ce lundi 22 avril 2024 à Accra, au Ghana.

En partenariat avec African Global Health, des professionnels de la santé se sont réunis afin de discuter des problèmes urgents dans le domaine des soins de santé pour favoriser la collaboration pour des solutions durables.

Sous le thème « Avancer en matière de santé de la population - Lutter contre les inégalités et l’accès : une approche One health », des tables rondes sur la réduction des méfaits liés, à la drogue et surtout au tabagisme ont eu lieu avec la présence des acteurs pour partager les progrès et les idées développés sur ces addictions.

A cet effet, Dr Kgosi Letlape co-fondateur de Harm Reduction en Afrique du Sud est revenu sur l’histoire de la réduction des nocivités du tabac qui, selon lui, est toujours rejetée en médecine.

Il a pris l’exemple de la Suède avec l’utilisation du Snus (Substance ressemblant à du tabac) avec près de 50 ans d’expérience. En effet, les Suédois ont l’incidence la plus faible de la consommation de tabac, qui est d’environ 15 à 16%. Mais sur ce nombre chez les hommes, seulement 5,6% fument et les 30% restants obtiennent leur nicotine pour dormir.

Selon lui, il y a un Rapport 2020 de l’Organisation Mondiale de la Santé qui stipule que si les autres pays européens avaient adopté le Snus, au cours des 10 dernières années, ils auraient sauvé 350 000 vies.

Par ailleurs, Dr Letlape a mentionné des faits tels que le stress de la vie quotidienne qui pousse certains à la consommation d’alcool et de nicotine. Dès lors, il a estimé que la modération est fondamentale dans ce cas de figure. Il a condamné le fait qu’ils soient stigmatisés par la population.

A en croire Dr Letlape, cette stigmatisation qu’ils subissent les poussent à demander de l’aide. En ce qui concerne les personnes dépendantes à la drogue ils peuvent les pousser à faire leur coming out. Ainsi, « nous devons veiller à ce qu’ils soient acceptés et que leurs droits humains ne soient pas violés », a déclaré Dr Kgosi Letlape.

Au Nigeria, le Professeur Martin Ike Muonso, conseiller technique au Ministère de l’innovation de la Science et de la Technologie, pour sa part, a estimé que ceux qui élaborent les politiques ne comprennent pas la différence entre le tabac et les alternatives proposées, « car nous savons qu’il s’agit de tabac combustible et ces alternatives comme étant saines pour nous ».

Ainsi, les gouvernements doivent comprendre qu’il y a une différence entre le tabac combustible et les produits à risques réduits, assure-t-il.

Parallèlement, Dr Nabhit Kapur, fondateur de Peacefulmind en Inde, a une approche de la réduction des nocivités différentes des autres. « Quand je dis réduction des nocivités, ce n’est pas physique, mais mental », insiste-t-il.

Il a indiqué que les gens ont commencé à s’intéresser à la santé mentale et au bien-être après l’apparition de la COVID-19, car la santé mentale est devenue un sujet de discussion.

Mais, selon lui, il reste encore beaucoup à faire. « Nous parlons, mais à la base, la santé mentale est encore perçue comme une stigmatisation, comme un tabou, comme quelque chose qui n’est lié qu’à la folie », se désole-t-il.

Dans la même perspective, Mme Iman Kendili, Présidente d’African Global Health a affirmé que la réduction des nocivités n’est pas qu’une stratégie, c’est un impératif.

Selon elle, leur engagement en faveur de la coopération Sud-Sud témoigne de leur croyance dans le pouvoir transformateur de la solidarité entre les pays en développement.