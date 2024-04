Algérie: Fin de fonctions des directeurs de deux antennes de l'ANEP à Constantine

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a mis fin, lundi, aux fonctions des directeurs de deux antennes de l'Entreprise nationale de Communication, d'Edition et de Publicité (ANEP) à Constantine, en l'occurrence le Directeur de l'antenne "Messagerie Express", Bentaya Mohamed Lamine et du Directeur de l'antenne "Communication et Signalétique", Benhanache Toufik, après avoir constaté de nombreuses lacunes en matière de gestion, indique un communiqué du ministère.

"Lors d'une visite qu'il a effectuée au siège de la Direction régionale de l'ANEP et après avoir constaté de nombreuses lacunes en matière de gestion, le ministre de la Communication, Dr Mohamed Laagab, a tenu une rencontre élargie avec les travailleurs et employés des deux antennes de l'ANEP, +Messagerie Express+ et +Communication et Signalétique+, où il a écouté toutes leurs préoccupations et revendications", selon la même source.

De ce fait, "le ministre de la Communication a mis fin, immédiatement, aux fonctions du Directeur régional de l'antenne de Constantine +Messagerie Express+, Bentaya Mohamed Lamine, et du Directeur de Constantine de l'antenne (Communication et Signalétique), Benhanache Toufik", conclut le communiqué.