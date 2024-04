Algérie: M. Laagab s'enquiert des conditions de fonctionnement et de gestion de plusieurs établissements du secteur

Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a inspecté lundi, dans le cadre de sa visite dans la wilaya de Constantine, plusieurs établissements relevant du secteur, où il s'est enquis des conditions de leur fonctionnement et de leur gestion.

Cette visite a été l'occasion pour le ministre de la Communication qui était accompagné du wali de Constantine, Ablekhalek Sayouda et de directeurs généraux de plusieurs établissements relevant du secteur, d'écouter les préoccupations des journalistes et des fonctionnaires.

Au siège de la station régionale de télévision, le ministre a suivi un exposé sur le fonctionnement de la station qui assure la couverture médiatique audiovisuelle au niveau des wilayas de l'est, avant de visiter le siège du quotidien "Ennasr", où il a pris connaissance des archives de cet établissement médiatique public, appelant ses responsables à jouer leur rôle en tant qu'établissement économique pour diversifier ses revenus et exploiter toutes les opportunités offertes rentables pour l'établissement.

Au siège de la Maison de la Presse de la wilaya de Constantine, qui abrite 7 titres différents, le ministre a rappelé les réductions décidées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, appelant à régulariser la situation des locaux de la Maison de la Presse et à profiter de ces réductions.

Le ministre a, aussi, visité le siège de l'Entreprise Nationale de Communication, d'Edition et de Publicité (ANEP), avec ses deux antennes: "Messagerie Express" et "Communication et Signalétique", où il a appelé à revoir les tarifs publicitaires sur les panneaux pour les adapter à la réalité commerciale, en étudiant le marché en vue d'une exploitation optimale de cet outil publicitaire.

Lors de sa visite au siège de la Direction régionale de l'entreprise Télédiffusion d'Algérie (TDA) dans la cité Ziadia, M. Laagab a appelé à la formation du personnel et au développement des ressources humaines, et visité le laboratoire de maintenance des équipements, où il a salué l'expertise des cadres et responsables de ce laboratoire.

M.Laagab a également visité le siège de la Direction régionale-Est de l'Agence Algérie Presse Service (APS), qui assure la couverture médiatique au niveau de 17 wilayas de l'est du pays.

Cette visite a également été l'occasion pour le ministre de visiter les différents services et départements de la Société d'impression de l'Est (SIE).