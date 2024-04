Afrique: 'For my Son' de Dhafer El Abidine remporte deux prix au Festival du film arabe de Hollywood

TUNIS — Le long-métrage tunisien "For my Son" de l'acteur et réalisateur Dhafer El Abidine a remporté deux prix au Festival du film arabe de Hollywood organise dans sa troisième édition du 17 au 21 avril 2024 au Look Cinemas Glendale à Hollywood. Il s'agit du prix spécial du jury pour le scénario co-écrit avec la tunisienne Safé Messadi et du prix du meilleur film décerné par l'association du Festival du film arabe de Hollywood.

En sortie nationale depuis le 12 avril 2024, "Ila Ibni" est la deuxième oeuvre cinématographique réalisée par Dhafer El Abidine en tant que réalisateur après sa première expérience "Ghodwa" en 2021.

A travers l'histoire d'un père saoudien et de son fils qui retournent au pays natal, après avoir passé longtemps à l'étranger, et qui se termine par un accident tragique... ce sont des sujets liés notamment à l'identité, l'appartenance, les sentiments complexes que vit l'émigré, l'attachement à la famille en dépit d'un père autoritaire qui refuse de dialoguer en forçant l'avenir de ses enfants, etc qui font la toile de fond du film.

Outre Dhafer El Abidine comme acteur principal, le casting réunit les acteurs saoudiens Ibrahim Al Hassaoui, Summer Shesha, Ida Alkusay, Khairia Nazmi, Sarah Al Yafei ainsi que l'acteur jordanien Adam Abu Sakha, l'actrice britannique Emilia Fox et la star montante libanaise d'origine saoudienne Adam Zahr.