Madagascar: Toliara - L'épreuve de l'EPS au BEPC sur deux terrains

Les candidats à l'épreuve d'Éducation Physique et Sportive aux examens du BEPC 2023-2024 ont été pris au dépourvu hier, premier jour des épreuves pour Toliara I.

Les parents venus accompagner leurs enfants à l'École Normale à Tsimenatse ont été plus surpris quand les organisateurs des épreuves auprès de la circonscription scolaire Toliara I ont annoncé que les épreuves de course de fond devaient se tenir sur le terrain Maître Kira à Andaboly. Après les épreuves de sport collectif et individuel, les courses de fond doivent se dérouler sur une piste convenable.

« Pour des raisons d'indisposition du terrain qui est très sablonneux, il n'est pas possible d'organiser les courses de 800m et de 1200m ici sur le terrain de l'École Normale. Il y a trop de sable et certains candidats ne portent pas de chaussures adéquates mais doivent courir à pied », explique l'un d'eux, au portail entrouvert. Il faut ainsi se déplacer à près d'un kilomètre pour rejoindre le stade Maître Kira à Andaboly, afin de réaliser les épreuves de course.

« Heureusement que j'ai attendu ici, sinon comment ma fille aurait-elle pu se déplacer à Andaboly ?», livre Chrysoline M., mère d'une candidate. Ceux qui le peuvent ont pris des cyclo-pousses ou des véhicules, tandis que ceux qui n'ont pas été accompagnés ont dû aller à pied. Les épreuves de course de vitesse et de fond se sont ainsi mélangées sur la piste du terrain Maître Kira.