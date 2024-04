Maroc: Bientôt, un accès plus élargi des personnes handicapées au système de protection sociale (ministre)

Salé — La ministre de la Solidarité, de l'Inclusion sociale et de la Famille, Awatif Hayar, a affirmé, lundi à Salé, que son département oeuvre à élargir l'accès des personnes handicapées aux services du système de protection sociale, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique publique intégrée.

Dans une déclaration à la MAP en marge d'un atelier sur les services du système de protection sociale pour les personnes handicapées, Mme Hayar a indiqué que le ministère est en train de proposer un "panier complémentaire de prestations médicales et paramédicales" pour élargir les prestations offertes à cette catégorie dans le cadre de la généralisation du système de protection sociale, en coordination avec le ministère de la santé et de la protection sociale et l'Agence nationale de l'assurance maladie (ANSI).

L'objectif de cet atelier est de renforcer l'approche participative et d'élargir le débat sur cette proposition intégrée, dans le cadre de l'attachement du Royaume aux dispositions de la Constitution et des conventions internationales ratifiées par le Maroc, afin de renforcer les politiques publiques par des propositions visant à renforcer la protection sociale de cette catégorie de la population, a-t-elle ajouté.

Cette rencontre s'inscrit également dans le cadre de la coordination et de la concertation avec les associations actives dans le domaine du handicap afin d'écouter leurs préoccupations et propositions en vue de transférer les prestations sociales accordées actuellement aux personnes handicapées vers le système de protection sociale, dans le cadre du chantier royal de la généralisation de la protection sociale, auquel Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde une grande importance.

Le ministère de la Solidarité, de l'Inclusion Sociale et de la Famille a organisé lundi à Salé un atelier sur les services du système de protection sociale pour les personnes handicapées, financé par le Fonds d'Appui à la Protection Sociale et à la Cohésion Sociale.

L'atelier, organisé en partenariat avec l'Entraide nationale, l'Agence du développement social et l'Institut national de l'action sociale (INAS), visait à mettre en évidence le bilan des prestations accordées aux personnes handicapées, à discuter des mesures et des mécanismes pour développer, améliorer et soutenir les prestations sociales, médicales et paramédicales destinées à cette catégorie de la population, ainsi qu'à partager des expériences de coordination et de convergence pour la prise en charge les personnes en situation de handicap scolarisées.