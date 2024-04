Congo-Brazzaville: Administration publique - Les maires de Lumumba et Mongo-Mpoukou prêtent serment

Mesley Pineau, administrateur-maire du premier arrondissement de Pointe-Noire, Jean Baptiste Pouele Mavoungou, celui du cinquième arrondissement, ainsi que Fernand Okondza, sous-préfet de Tchiamba-Nzassi, ont prêté leur serment il y a quelques jours devant le tribunal de grandes instance de Pointe-Noire, en leur qualité d'officier de l'état civil.

La cérémonie de prestation de serment engage officiellement les trois personnalités à respecter la déontologie de l'administration publique et à remplir leurs fonctions avec conscience, honnêteté et probité. Elles ont juré devant Dieu et les hommes de travailler selon les lois et règlements en vigueur pour le bien de la population. « Je jure et je promets de bien et loyalement remplir les fonctions et d'observer en tout, les devoirs qu'elles m'imposent », ont-ils juré.

Après cette activité, les deux administrateurs-maires ont reçu l'autorisation de signer les registres de naissances, de mariages et de décès, de certifier des documents (diplômes et pièces administratives diverses) et de célébrer des mariages.

Qui sont ces deux nouveaux administrateurs-maires ?

Née le 17 septembre 1975 au Cameroun, Mesley Pineau a fait les études d'assistante sociale en France où elle a obtenu le diplôme de super assistante sociale. Conseillère municipale depuis 2017, elle est mariée, mère de cinq enfants.

Jean Baptiste Pouele Mavoungou, quant à lui, a d'abord occupé le poste de secrétaire général de l'arrondissement 5, avant d'en devenir maire. Il est né le 24 avril 1973 dans le département du Niari. Licencié en biologie à l'Université Marien-Ngouabi, il a été directeur d'entreprises.

Fernand Okondza, qui a lui aussi prêté son serment devant le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, va représenter l'Etat sur les vingt - deux villages et hameaux que compte la sous-préfecture de Tchiamba-Nzassi. Il va veiller à l'ordre public, à la sécurité et à la protection de la population, exercer le contrôle administratif ainsi qu'un rôle de conseil auprès des collectivités locales, et enfin, coordonner l'action des services de l'État sur le terrain.

Il est né le 2 avril 1964 dans le district de Boundji, département de la Cuvette. Marié et père de huit enfants, il est membre actif du Parti congolais du travail depuis son jeune âge. Il est diplômé de l'école paramédicale et médico-sociale. Attiré par les affaires, il a suivi les formations en transport et logistique, en management. Il succède à ce poste à Yves Bodler Ngongo.