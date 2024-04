Angola: Le CM approuve le Plan de développement du capital humain

Luanda — Le Plan de Développement du Capital Humain de l'Angola 2023-2037, un document qui contient les programmes, objectifs et buts concrets à court, moyen et long terme, a été approuvé lundi, à Luanda, au cours de la 4ème session ordinaire du Conseil des Ministres.

Selon le communiqué final de la réunion qui a été dirigée par le Président de la République, João Lourenço, la mise en oeuvre du plan se traduira par l'expansion des secteurs de l'éducation et de la formation professionnelle et par une augmentation de la qualité et de la pertinence de l'offre éducative et formative, permettant ainsi d'augmenter la disponibilité de ressources humaines qualifiées dans les domaines prioritaires.

Le plan prévoit le développement et l'expansion de l'offre d'éducative et de la formation en fonction des priorités et des besoins réels du marché du travail, l'augmentation de l'offre éducative et de formation qui soutient le développement des connaissances et des compétences nécessaires au secteur public et au secteur privé des entreprises.

L'augmentation des niveaux d'éducation et de la formation de la population, avec un impact sur l'amélioration de la position du pays en termes de développement humain et social, sont d'autres objectifs du plan.

Autorisation

Le Conseil des ministres a également examiné, pour soumission à l'Assemblée nationale, un projet de loi qui autorise le Président de la République, en tant que titulaire du pouvoir exécutif, à légiférer sur le régime juridique et fiscal de la production dans les concessions pétrolières de la zone maritime.

En ce sens, le Conseil des ministres a évalué le décret législatif présidentiel en la matière, un diplôme qui définit le régime juridique et fiscal et la procédure d'adaptation des conditions contractuelles applicables à la production incrémentale dans les blocs matures et dans des projets mis en oeuvre dans les zones de développement non aménagées, situées dans la zone. maritime.

Lors de la réunion d'aujourd'hui, le Conseil des Ministres a approuvé des modifications au Règlement des Commissions spécialisées du Conseil des Ministres, visant à adapter la structure de l'Equipe Économique et de son Groupe d'Appui Technique aux récents changements dans la structure des Organes d'appui du Président de la République .