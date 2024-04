Cote d'Ivoire: Cocody - Un concours littéraire pour initier les élèves à un comportement éco-responsable

Les U-Reporters de Cocody à Abidjan veulent renforcer les acquis littéraires des élèves du primaire de leur commune. Pour atteindre cet objectif, ils ont initié un projet dénommé U-Kidlect qui consiste à mettre en compétition plusieurs élèves issus de six écoles primaires : Epp Blockhauss 1 et 2 ; Epp Château d'Eau ; Epp Caféiers B ; Epp Groupement 4000D ; Epp Perles 1.

La première édition du projet s'est articulée autour du thème suivant : « Promouvoir un comportement écoresponsable et citoyen en milieu scolaire pour une école de qualité ».

Ce concours qui a démarré le 10 janvier a été clôturé le samedi 20 avril 2024 par la finale qui a opposé deux établissements : "Epp Château d'Eau" et "Epp Caféiers B". Les candidats devaient ainsi concourir dans les rubriques à savoir : culture générale, dictée, lecture, épellation et présentation : Développement durable, la protection de la nature, l'environnement, la lutte contre la pollution (eau, air, océan), la protection des forêts, de la flore et la faune, étaient entre autres les maitre-mots.

Le Représentant de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean François Basse, qui présidait l'évènement, a salué cette initiative de U-Report Cocody qui permet d'inculquer des valeurs et surtout qui aide à « créer une école éco-responsable ». Pour lui, les mentalités changent grâce aux U-Reporters qu'il considère d'ailleurs comme des agents de changement. C'est pourquoi il assure que l'Unicef sera toujours à leurs côtés.

Il faut préciser que U-Report est une plate-forme sociale développée par Unicef en partenariat avec le gouvernement ivoirien, disponible via Sms et Facebook. Cette plate-forme permet de s'exprimer sur des enjeux qui tiennent à coeur, à travers de courts sondages sur une période. Les résultats sont ensuite diffusés sur les réseaux sociaux et dans les médias ordinaires pour créer un dialogue positif et donner la parole aux jeunes.

L'établissement "Epp Château d'Eau" qui a remporté la finale est reparti avec de nombreux présents.