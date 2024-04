Sénégal: Repli de l'activité du secteur secondaire au mois de février

En rythme mensuel, l'activité du secondaire a diminué de 0,4% au mois de février 2024. L'information est contenue dans la dernière publication de la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee) « Point Mensuel de Conjoncture Avril2024 ».

Cette contreperformance est imputable, principalement, aux activités extractives (-19,5%), à la construction (-5,1%), à la « production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets » (- 8,3%), à la « fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction » (-6,2%), à la « production et distribution d'électricité et de Gaz » (-2,4%), au « travail du caoutchouc et du plastique » (-6,9%), à la « fabrication de produits chimiques de base » ( -12,1%) et au « raffinage du pétrole et cokéfaction » (- 4,1%).

Par ailleurs, note la Dpee, la fabrication de produits agro-alimentaires (+5,1%), la production de l'égrenage du coton (+44,7%), les autres industries manufacturières (+5,1%), le sciage et rabotage du bois (+37,3%) et la fabrication de matériels de transport (+5,9%) se sont bien comportés sur la période sous-revue.

Sur un an, souligne la même source, le secteur secondaire a affiché une légère croissance de 0,04%, portée, notamment, par la production de l'égrenage du coton ( > +100%), la « production et distribution d'électricité et de Gaz » (+15,5%), la construction (+3,6%), la « production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets » (+11,4%), la « fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction » (+5,1%) et les activités extractives (+2,7%).

Toutefois, sur cette période, les autres industries manufacturières (-25,6%), la fabrication de produits agroalimentaires (-4,4%), la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-19,7%) et la fabrication de produits chimiques de base (-28,8%) se sont repliés.