Ile Maurice: Gilbert Gnany se sépare de la MCB

Gilbert Gnany, directeur non exécutif et ancien chef économiste, n'a plus été affilié à la Mauritius Commercial Bank (MCB) depuis un certain temps.

Le dernier numéro de MCB Focus, qui n'a pas été publié depuis le 1er mars 2023, a été un numéro spécial abordant les moyens de propulser la croissance potentielle du pays à un niveau supérieur. Selon certaines sources, le contenu n'aurait pas été bien reçu par l'Hôtel du gouvernement, qui aurait exprimé son mécontentement à la MCB. Le MCB Focus prévoyait alors une croissance «autour de 5 %» pour 2023 et «une décision a été prise par la direction de la MCB de mettre le MCB Focus en pause». Fidèle à sa réputation d'homme discret, Gilbert Gnany n'a pas commenté son départ jusqu'à présent, ni la MCB.

Avant cette période à la MCB, invité par Pierre-Guy Noël, Gilbert Gnany a travaillé au conseil exécutif de la Banque mondiale à Washington, D.C., où il était chargé des questions principalement liées à la Société financière internationale et aux secteurs privé et financier. Précédemment, il a été l'économiste en chef du groupe MCB et chef du groupe Stratégie, Recherche & Développement, après avoir été conseiller économique du ministre des Finances à Maurice.

Il a aussi été membre du groupe consultatif du Fonds monétaire international pour l'Afrique sub-saharienne, membre du sénat de l'université de Maurice, directeur de l'Institut des services financiers, et chairperson de Statistics Mauritius jusqu'à ce qu'il soumette sa démission en juillet 2021. D'autres turbulences, non des moindres, secouent la MCB ces temps-ci.

Parmi elles, Mike Sophie, le chef des ressources humaines, aurait récemment pris une retraite anticipée, tandis que Jean Michel Félix, CEO de MCB Consulting et directeur et fondateur de la MCB Institute of Finance, par ailleurs membre du board de La Sentinelle, aurait été mis en garden leave à la suite d'allégations non divulguées. L'express n'a pas réussi à joindre les principaux concernés et/ou ceux-ci ont refusé de commenter pour le moment...