Ile Maurice: La liste des candidats pratiquement bouclée

Les pourparlers entre le leader du Parti travailliste (PTr), Navin Ramgoolam, et son partenaire, Paul Bérenger, leader du Mouvement militant mauricien (MMM), se font à une vitesse accélérée, mais dans la discrétion.

Dès la semaine dernière, apprend-on, les candidats ou le placement des candidats pour au moins huit circonscriptions étaient déjà finalisés. La situation évolue très vite, selon un cadre de cette alliance, mais les deux leaders compléteront les discussions sur ce chapitre probablement avant le meeting du 1er Mai. Parmi les orateurs qui prendront la parole lors de ce rendez-vous à Port-Louis, il y aura des candidats désignés ou ceux qui auront une place importante à jouer dans un éventuel gouvernement PTr- MMM. Navin Ramgoolam et Paul Bérenger, déclare notre source, communiqueront au public, en temps et lieu, sur tout développement.

Par ailleurs, après le départ de Xavier-Luc Duval, leader du Parti mauricien social-démocrate, de cette alliance, Osman Mahomed et Ajay Gunness ont eu pour tâche de récolter des propositions et ils devront présider aussi un comité afin de préparer un manifeste électoral. Xavier-Luc Duval était responsable de ce dossier avant la cassure. Les deux politiciens ont eu leur première rencontre hier soir. Ils ont établi un calendrier de travail et rencontreront les membres de ce comité au cours de la semaine. «Nous comptons aller très vite avec ce dossier», assure Ajay Gunness, leader adjoint du MMM.

Ce dernier et le secrétaire général des Mauves, Rajesh Bhagwan, auront également, durant la semaine, une réunion de travail avec Ritesh Ramful et Patrick Assirvaden, respectivement secrétaire général et président du PTr, pour la préparation de leur meeting du 1eᣴ-Mai à Port-Louis.