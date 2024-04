Maroc: La coopération judiciaire au menu des entretiens de M. Ouahbi avec ses homologues de Guinée et du Congo

Rabat — Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a eu, lundi à Rabat, des entretiens séparés avec le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de Guinée, Yaya Kairaba Kaba, et le ministre de la Justice de la République du Congo, Aimé Ange Wilfrid Bininga, en marge du Forum des ministres de la justice des Etats africains de l'Atlantique.

Ces entretiens avec les ministres guinéen et congolais visent à échanger les idées et les points de vue sur différentes questions, d'autant plus que les deux pays sont membres actifs du Processus des Etats africains de l'Atlantique, dans lequel ils ont fait part de leur admiration pour Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de leur soutien au Maroc au sujet de sa cause nationale, a indiqué à la MAP, M. Ouahbi.

Ils avaient également souligné la nécessité de développer les relations de coopération dans les domaine judiciaire et pénal, l'échange de prisonniers, ainsi que les conventions internationales, a-t-il précisé, soulignant qu'une série d'accords seront signés prochainement avec ces deux pays.

Pour sa part, M. Kairaba Kaba a affirmé que la coopération Sud-Sud a relie le Maroc et la Guinée depuis plus de 50 ans, notant que ce Forum est un espace de coopération judiciaire et juridique qui vise à faire face aux problématiques communes, notamment l'immigration clandestine et les crimes transfrontaliers.

Il a indiqué avoir abordé, lors de cet entretien avec son homologue marocain, les questions de la migration clandestine, l'entraide judiciaire et de l'administration pénitentiaire.

De son côté, le ministre congolais a noté que cette rencontre a été l'occasion de passer en revue les questions d'intérêt communs des deux pays en matière juridique et judiciaire.

M. Wilfrid Bininga a ajouté avoir abordé avec M. Ouarbi l'échange des expériences dans divers domaines, notamment en matière de lutte contre la traite des êtres humains, la formation, la gestion de la surpopulation carcérale.

Le Forum des ministres de la justice des Etats africains de l'Atlantique a pour objectif de suivre les tendances actuelles de la coopération dans les domaines liés à la justice et d'en prévoir les mécanismes futurs selon une approche coordonnée et globale visant à faire face aux défis auxquels sont confrontés les pays africains à l'interface atlantique, en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée par l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques dans ce domaine, lutter contre la piraterie maritime et promouvoir une culture des droits de l'homme.

Il vise, en outre, à attirer les investissements et protéger l'économie, soutenir les initiatives juridiques et judiciaires visant à assurer un équilibre entre le développement durable et la protection de l'environnement et renforcer les mécanismes de coopération judiciaire internationale.

Les travaux de ce Forum, qui a vu la participation de ministres de la justice et de hauts fonctionnaires de nombreux pays africains riverains du front atlantique, ont été marqués par l'adoption de la Déclaration de Rabat, un document de référence qui définit la feuille de route pour renforcer la coopération dans le cadre de ce processus, afin de réaliser un espace afro-atlantique pour la consécration de la justice, de la sécurité et des droits de l'Homme.