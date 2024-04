Maroc: Marrakech - L'Université Cadi Ayyad célèbre la créativité et l'excellence

Marrakech — La 13ème édition du Festival de l'étudiant pour la créativité, organisée par l'Université Cadi Ayyad de Marrakech (UCA), s'est ouverte lundi sous le signe "Le développement de la personnalité, de la créativité à l'excellence".

Cet événement, qui se poursuit jusqu'au 27 avril, tend à promouvoir l'excellence, l'innovation et la créativité en encourageant l'implication des étudiants dans les activités culturelles et scientifiques parallèles, et en stimulant les talents emprunts d'ambition et d'innovation dans le but de déclencher une dynamique d'émulation et de compétition dans la quête de la qualité et de l'excellence.

Intervenant à l'ouverture de cette manifestation, le vice-président de l'UCA, Moha Taourirte, a indiqué que cette édition entend encourager l'esprit de l'émulation positive et constructive parmi les étudiants dans les différents domaines culturels et scientifiques en vue d'enrichir le parcours culturel et scientifique de l'étudiant et de renforcer son ouverture sur son environnement.

Cette édition, a-t-il dit, coïncide avec la désignation de Marrakech "capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2024", un choix qui n'est pas fortuit étant donné que la Cité ocre est bel et bien la ville de la créativité, de l'art et de la culture, dans toutes ses facettes.

%

Dans un monde ouvert de plus en plus à la concurrence et à l'innovation, l'université est appelée plus que jamais à encourager l'excellence et la créativité chez l'étudiant en vue de surmonter les défis d'un environnement en perpétuelle mutation, estime M. Taourirte.

Pour sa part, Imane Rifai, chef du service des affaires estudiantines à l'UCA, a considéré que cette manifestation culturelle constitue l"occasion pour les étudiants d'aiguiser leurs talents et de développer leurs capacités de créativité dans un cadre d'émulation et de concurrence positive.

L'Université de l'UCA, pleinement engagée dans la mise en oeuvre du Plan d'accélération de la transformation de l'écosystème d'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation (PACTE ESRI 2030), accorde une attention toute particulière aux activités parallèles avec la programmation d'une édition riche en activités portant notamment sur l'audio-visuel, le théâtre, la poésie, les arts plastiques, le chant ou encore l'art oratoire, a relevé la responsable.

Pour Mohamed El Kassimi, étudiant à la Faculté des sciences juridiques, économique et sociales, un programme riche et varié a été concocté pour assurer le succès à cette édition et offrir aux étudiants, représentant les différentes facultés et écoles relevant de l'UCA, l'opportunité de développer leurs talents et de chercher l'excellence dans les domaines inhérents à l'art et à la culture.