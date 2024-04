Maroc: Ouarzazate - Plus de 200 artisans attendus à la 12ème Rencontre internationale d'artisanat (organisateurs)

Ouarzazate — Plus de 200 artisans marocains et étrangers sont attendus à la 12ème édition de la Rencontre internationale d'artisanat de Ouarzazate, qui se tiendra du 24 avril au 13 mai, annoncent les organisateurs de cet événement annuel.

Organisé par la Fédération professionnelle d'artisanat en partenariat avec la Préfecture de la province de Ouarzazate, cette foire internationale constitue "un espace permettant aux artisans de partager leurs expériences et de se pencher sur les moyens de développer l'artisanat marocain et de renforcer sa compétitivité sur le plan international", indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Cette rencontre connaîtra aussi la participation de plusieurs associations d'artisanat représentant différentes villes du Maroc, ainsi que celles membres de la Fédération professionnelle d'artisanat de Ouarzazate.

Selon les organisateurs, plus de 20.000 visiteurs sont attendus à l'édition 2024 de la Rencontre internationale d'artisanat de Ouarzazate, qui sera marquée par la participation de l'Inde en tant qu'invité d'honneur.

Le programme de cet événement prévoit, entre autres, une série de conférences et de séminaires autour de plusieurs thématiques liées au développement de l'artisanat et à la promotion des partenariats et des échanges entre les artisans marocains et étrangers.

Des sessions de formation encadrées par des experts, destinées au développement des capacités des artisans en matière de gestion et de commercialisation des produits, figurent également au programme de cette manifestation, outre des activités culturelles et sociales et des soirées artistiques.

D'après les organisateurs, l'organisation de cette foire intervient dans le cadre des efforts visant à promouvoir les potentialités de la ville de Ouarzazate et de la région de Drâa-Tafilalet dans le secteur artisanal.