Maroc: La Chambre des conseillers prête à accompagner les initiatives visant à renforcer la coopération bilatérale (M. Mayara)

Rabat — La Chambre des conseillers est prête à accompagner les initiatives visant à renforcer la coopération entre le Maroc et la Zambie dans divers domaines, a affirmé le président de la Chambre, Enaam Mayara, qui a reçu lundi une délégation de la Commission de l'agriculture, des terres agricoles et des ressources naturelles de l'Assemblée nationale de la République de Zambie.

Lors de sa rencontre avec la délégation zambienne, menée par M. Kasautu Michelo, le président de la Chambre a souligné "la nécessité de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines en exploitant les opportunités disponibles, notamment dans le domaine économique et commercial, qui reste en deçà des ambitions communes des deux pays", rapporte un communiqué de la chambre des conseillers.

M. Mayara s'est dit fier de la visite de la délégation zambienne, qui reflète "la qualité des relations politiques et la profondeur des liens fraternels entre les deux pays amis", rappelant, dans ce contexte, la visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Zambie en février 2017, qui a instauré "un partenariat modèle à tous les niveaux", ajoute le communiqué.

Il a également salué les positions de la République de Zambie en faveur des questions nationales, à leur tête la question de l'intégrité territoriale du Royaume.

Pour sa part, M. Kasautu Michelo s'est réjoui de cette visite qui vise notamment à "bénéficier de l'expérience marocaine en matière de lutte contre les changements climatiques, ainsi que des différentes politiques et législations que le Maroc a engagées pour faire face aux défis qui y sont associés".

M. Michelo a exprimé son admiration pour les réalisations du Royaume dans le domaine agricole et en matière de sécurité alimentaire en dépit des contraintes climatiques et des difficultés conjoncturelles, appelant, dans ce cadre, les pays africains à conjuguer leurs efforts pour faire le plaidoyer en faveur des questions liées aux changements climatiques, ainsi qu'à élaborer des programmes et à adopter des législations visant à promouvoir la durabilité environnementale.

Cette rencontre a été l'occasion de partager les préoccupations et les visions des deux institutions législatives sur le sujet des changements climatiques, les deux parties ayant souligné la nécessité de s'engager dans diverses initiatives et dynamiques continentales en vue de protéger l'Afrique des effets de la crise climatique et de défendre les droits des générations futures.