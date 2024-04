Algérie: Conseil de la nation - Publication spéciale dédiée au discours du président de la République devant le Parlement le 25 décembre 2023

ALGER — Le Conseil de la nation a annoncé, lundi, la parution d'une publication spéciale dédiée au discours du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, tenu devant les deux chambres du Parlement en décembre 2023.

"Le Conseil de la nation, sous la présidence et l'orientation de M. Salah Goudjil, annonce la parution de sa publication spéciale dédiée au discours du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, devant les représentants du peuple dans les deux chambres du Parlement, en date du 25 décembre 2023, à travers lequel il a tenu à informer la Nation de tous les faits et réalisations liés à la gestion des défis de la période et à celle des affaires publiques", précise le communiqué.

"Lors de la préparation de cette publication, rédigée en arabe et en français, le Conseil de la nation a veillé à concrétiser la démarche du Président Abdelmadjid Tebboune en faveur de l'innovation dans le système de gouvernance et du renforcement de la relation entre l'Etat et la société", note le communiqué. "Le Conseil de la nation a, également, tenu à démontrer la démarche correcte, rationnelle et logique de l'Algérie nouvelle, qui s'appuie sur les principes constitutionnels et le legs novembriste hérité de nos ancêtres. Une démarche qui s'est manifestée dans une Algérie jalouse de sa souveraineté et de la dignité de son peuple et déterminée à défendre l'indépendance de sa décision en dépit des circonstances internationales et régionales exceptionnelles à tous les niveaux", ajoute le communiqué.